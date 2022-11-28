https://ria.ru/20221128/preduprezhdeniya-1834826710.html

На Кубани объявили два штормовых предупреждения

На Кубани объявили два штормовых предупреждения - РИА Новости, 28.11.2022

На Кубани объявили два штормовых предупреждения

Синоптики прогнозируют сильный ветер в Краснодарском крае до 30 ноября, также в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, объявлено два штормовых... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:07

2022-11-28T17:07

2022-11-28T17:07

краснодарский край

краснодар

россия

погода

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный ветер в Краснодарском крае до 30 ноября, также в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, объявлено два штормовых предупреждения, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."Штормовое предупреждение по сильному ветру на территории Краснодарского края... Предупреждение по высокой пожароопасности на территории Краснодарского края... Сегодня, 28.11.2022, в период 21.00-22.30 и до конца суток 28.11.2022, а также в течение суток 29.11.2022 и 30.11.2022 местами в крае и на Черноморском побережье ожидается сильный ветер восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах края порывы 23-25 метров в секунду, в Краснодаре 15 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".Кроме того, в министерстве сообщили, что 28 и 29 ноября местами в юго-восточных районах Краснодарского края сохранится высокая пожароопасность IV класса.Наиболее опасный класс пожароопасности – пятый. Спасатели предупреждают о запрете использовать открытый огонь близ сухой травы и в лесу.

https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html

краснодарский край

краснодар

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, краснодар, россия, погода, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)