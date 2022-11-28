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На Кубани объявили два штормовых предупреждения - РИА Новости, 28.11.2022
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На Кубани объявили два штормовых предупреждения
На Кубани объявили два штормовых предупреждения - РИА Новости, 28.11.2022
На Кубани объявили два штормовых предупреждения
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Краснодарском крае до 30 ноября, также в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, объявлено два штормовых... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:07
2022-11-28T17:07
краснодарский край
краснодар
россия
погода
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный ветер в Краснодарском крае до 30 ноября, также в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, объявлено два штормовых предупреждения, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."Штормовое предупреждение по сильному ветру на территории Краснодарского края... Предупреждение по высокой пожароопасности на территории Краснодарского края... Сегодня, 28.11.2022, в период 21.00-22.30 и до конца суток 28.11.2022, а также в течение суток 29.11.2022 и 30.11.2022 местами в крае и на Черноморском побережье ожидается сильный ветер восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах края порывы 23-25 метров в секунду, в Краснодаре 15 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".Кроме того, в министерстве сообщили, что 28 и 29 ноября местами в юго-восточных районах Краснодарского края сохранится высокая пожароопасность IV класса.Наиболее опасный класс пожароопасности – пятый. Спасатели предупреждают о запрете использовать открытый огонь близ сухой травы и в лесу.
https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html
краснодарский край
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краснодарский край, краснодар, россия, погода, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Краснодар, Россия, Погода, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:07 28.11.2022
 
На Кубани объявили два штормовых предупреждения

В Краснодарском крае объявили два штормовых предупреждения из-за погоды до 30 ноября

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный ветер в Краснодарском крае до 30 ноября, также в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, объявлено два штормовых предупреждения, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
"Штормовое предупреждение по сильному ветру на территории Краснодарского края... Предупреждение по высокой пожароопасности на территории Краснодарского края... Сегодня, 28.11.2022, в период 21.00-22.30 и до конца суток 28.11.2022, а также в течение суток 29.11.2022 и 30.11.2022 местами в крае и на Черноморском побережье ожидается сильный ветер восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах края порывы 23-25 метров в секунду, в Краснодаре 15 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".
Кроме того, в министерстве сообщили, что 28 и 29 ноября местами в юго-восточных районах Краснодарского края сохранится высокая пожароопасность IV класса.
Наиболее опасный класс пожароопасности – пятый. Спасатели предупреждают о запрете использовать открытый огонь близ сухой травы и в лесу.
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 12:09
В Европейской России почти 230 тысяч человек лишались света из-за непогоды
 
Краснодарский крайКраснодарРоссияПогодаОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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