https://ria.ru/20221128/preduprezhdeniya-1834826710.html
На Кубани объявили два штормовых предупреждения
На Кубани объявили два штормовых предупреждения - РИА Новости, 28.11.2022
На Кубани объявили два штормовых предупреждения
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Краснодарском крае до 30 ноября, также в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, объявлено два штормовых... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:07
2022-11-28T17:07
2022-11-28T17:07
краснодарский край
краснодар
россия
погода
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный ветер в Краснодарском крае до 30 ноября, также в регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, объявлено два штормовых предупреждения, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."Штормовое предупреждение по сильному ветру на территории Краснодарского края... Предупреждение по высокой пожароопасности на территории Краснодарского края... Сегодня, 28.11.2022, в период 21.00-22.30 и до конца суток 28.11.2022, а также в течение суток 29.11.2022 и 30.11.2022 местами в крае и на Черноморском побережье ожидается сильный ветер восточной четверти с порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах края порывы 23-25 метров в секунду, в Краснодаре 15 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".Кроме того, в министерстве сообщили, что 28 и 29 ноября местами в юго-восточных районах Краснодарского края сохранится высокая пожароопасность IV класса.Наиболее опасный класс пожароопасности – пятый. Спасатели предупреждают о запрете использовать открытый огонь близ сухой травы и в лесу.
https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, краснодар, россия, погода, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Краснодар, Россия, Погода, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани объявили два штормовых предупреждения
В Краснодарском крае объявили два штормовых предупреждения из-за погоды до 30 ноября