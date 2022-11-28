https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html

В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник

В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник - РИА Новости, 28.11.2022

В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике отпразднуют Новый год, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:44

2022-11-28T14:44

2022-11-28T14:44

специальная военная операция на украине

общество

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

новый год

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике отпразднуют Новый год, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на поддержку армии."По моему поручению прошло совещание, на котором с руководителями городов и районов республики обсудили подготовку к приближающимся новогодним праздникам. Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными... Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого", - написал он в своем Telegram-канале.Пасечник уточнил, что во всех городах и районах республики будут установлены новогодние елки и пройдут утренники для детей. По его мнению, особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих - участников специальной военной операции, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию. "Новый год в Луганской Народной Республике состоится! Мы это заслужили", - написал он.

https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

общество, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, новый год