https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник - РИА Новости, 28.11.2022
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике отпразднуют Новый год, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:44
2022-11-28T14:44
2022-11-28T14:44
специальная военная операция на украине
общество
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154852/18/1548521881_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_720c4a4a11d4f68f15ad17f4a0d6153b.jpg
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике отпразднуют Новый год, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на поддержку армии."По моему поручению прошло совещание, на котором с руководителями городов и районов республики обсудили подготовку к приближающимся новогодним праздникам. Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными... Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого", - написал он в своем Telegram-канале.Пасечник уточнил, что во всех городах и районах республики будут установлены новогодние елки и пройдут утренники для детей. По его мнению, особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих - участников специальной военной операции, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию. "Новый год в Луганской Народной Республике состоится! Мы это заслужили", - написал он.
https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154852/18/1548521881_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bf11c6e9456a2f4ee652135fc75527ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, новый год
Специальная военная операция на Украине, Общество, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Новый год
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник
Пасечник заявил, что в ЛНР отпразднуют Новый год, но затраты на него будут минимальными