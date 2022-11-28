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В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/prazdnik-1834767729.html
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник - РИА Новости, 28.11.2022
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике отпразднуют Новый год, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:44
2022-11-28T14:44
специальная военная операция на украине
общество
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
новый год
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике отпразднуют Новый год, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на поддержку армии."По моему поручению прошло совещание, на котором с руководителями городов и районов республики обсудили подготовку к приближающимся новогодним праздникам. Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными... Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого", - написал он в своем Telegram-канале.Пасечник уточнил, что во всех городах и районах республики будут установлены новогодние елки и пройдут утренники для детей. По его мнению, особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих - участников специальной военной операции, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию. "Новый год в Луганской Народной Республике состоится! Мы это заслужили", - написал он.
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общество, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, новый год
Специальная военная операция на Украине, Общество, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Новый год
14:44 28.11.2022
 
В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами, заявил Пасечник

Пасечник заявил, что в ЛНР отпразднуют Новый год, но затраты на него будут минимальными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНовогодняя елка в Луганске
Новогодняя елка в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Новогодняя елка в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в республике отпразднуют Новый год, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на поддержку армии.
"По моему поручению прошло совещание, на котором с руководителями городов и районов республики обсудили подготовку к приближающимся новогодним праздникам. Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными... Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого", - написал он в своем Telegram-канале.
Пасечник уточнил, что во всех городах и районах республики будут установлены новогодние елки и пройдут утренники для детей. По его мнению, особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих - участников специальной военной операции, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию. "Новый год в Луганской Народной Республике состоится! Мы это заслужили", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияНовый год
 
 
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