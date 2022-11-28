https://ria.ru/20221128/pozhar-1834894888.html

В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли два человека

В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли два человека - РИА Новости, 28.11.2022

В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли два человека

Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в понедельник региональный главк МЧС... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:37

2022-11-28T22:37

2022-11-28T22:43

екатеринбург

происшествия

россия

чайковский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в понедельник региональный главк МЧС России.По данным ведомства, в 17.51 мск поступило сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Чайковского в уральской столице. Возгорание сопровождалось сильным задымлением на всех этажах дома. Открытое горение ликвидировано в 21.29 мск."В результате пожара пострадали три человека, еще двух человек спасти не удалось", - говорится в сообщении.Уточняется, что людей из квартир спасали "звеньями газодымозащитной службы с помощью спасустройств". Людей с верхних этажей здания спасали с помощью высотной техники. Всего огнеборцы спасли 33 человека, из них семь детей, еще 60 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.Позднее руководитель областного главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем."По предварительным данным, погибли две женщины, их точные данные устанавливаются. Один пострадавший - мужчина примерно 50 лет - находится на ИВЛ. Полицейские, сотрудники МЧС и следователи СКР отрабатывают различные версии ЧП, в том числе неосторожное обращение с огнем", - сказал Горелых.Как добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ, на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося выехал следователь, а для определения точных причин гибели граждан и причин возгорания проведут необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20221121/pozhar-1832981334.html

https://ria.ru/20221128/pozhar-1834823861.html

екатеринбург

россия

чайковский

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екатеринбург, происшествия, россия, чайковский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)