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В Грозном при пожаре в жилом доме спасли десять человек

В Грозном при пожаре в жилом доме спасли десять человек - РИА Новости, 28.11.2022

В Грозном при пожаре в жилом доме спасли десять человек

Десять человек спасены, 48 эвакуированы в результате пожара на крыше многоквартирного жилого дома в чеченской столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:02

2022-11-28T17:02

2022-11-28T17:02

россия

грозный

происшествия

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Десять человек спасены, 48 эвакуированы в результате пожара на крыше многоквартирного жилого дома в чеченской столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике."В Грозном горела крыша девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Пожар оперативно был ликвидирован. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. При пожаре сотрудники МЧС спасли 10 человек. Эвакуировано 48 человек. Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба.Причины пожара устанавливаются, на месте работают дознаватели регионального МЧС.

https://ria.ru/20221128/pozhar-1834664284.html

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россия, грозный, происшествия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)