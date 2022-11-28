https://ria.ru/20221128/pozhar-1834726123.html

В Макеевке из-за обстрелов ВСУ загорелись шесть грузовиков

В Макеевке из-за обстрелов ВСУ загорелись шесть грузовиков - РИА Новости, 28.11.2022

В Макеевке из-за обстрелов ВСУ загорелись шесть грузовиков

Шесть грузовых автомобилей загорелись в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрелов со стороны украинских войск, пожар уже ликвидирован, сообщило МЧС... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:43

2022-11-28T12:43

2022-11-28T12:43

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Шесть грузовых автомобилей загорелись в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрелов со стороны украинских войск, пожар уже ликвидирован, сообщило МЧС ДНР."В 10.08 на линию 101 поступило сообщение о пожаре на улице Антропова в Червоногвардейском районе города Макеевка. К месту вызова незамедлительно направлены пожарно-спасательные отделения. По прибытии установлено горение шести грузовых автомобилей. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В МЧС добавили, что пожар был ликвидирован в 11.56, погибших и пострадавших нет.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 10 ракет из РСЗО "Град".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834688237.html

https://ria.ru/20221128/pozhar-1834664284.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

россия

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макеевка, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия