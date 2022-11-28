https://ria.ru/20221128/pozhar-1834726123.html
В Макеевке из-за обстрелов ВСУ загорелись шесть грузовиков
В Макеевке из-за обстрелов ВСУ загорелись шесть грузовиков - РИА Новости, 28.11.2022
В Макеевке из-за обстрелов ВСУ загорелись шесть грузовиков
Шесть грузовых автомобилей загорелись в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрелов со стороны украинских войск, пожар уже ликвидирован, сообщило МЧС... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:43
2022-11-28T12:43
2022-11-28T12:43
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822493355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9e3da244dd58b95e844dbe042f4ff41.jpg
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Шесть грузовых автомобилей загорелись в Червоногвардейском районе Макеевки из-за обстрелов со стороны украинских войск, пожар уже ликвидирован, сообщило МЧС ДНР."В 10.08 на линию 101 поступило сообщение о пожаре на улице Антропова в Червоногвардейском районе города Макеевка. К месту вызова незамедлительно направлены пожарно-спасательные отделения. По прибытии установлено горение шести грузовых автомобилей. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В МЧС добавили, что пожар был ликвидирован в 11.56, погибших и пострадавших нет.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 10 ракет из РСЗО "Град".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20221128/dtp-1834688237.html
https://ria.ru/20221128/pozhar-1834664284.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822493355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53630896dddbbe2c94fb2f707d82bb84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Макеевке из-за обстрелов ВСУ загорелись шесть грузовиков
МЧС ДНР: шесть грузовиков загорелись в Макеевке из-за обстрелов, пожар ликвидирован