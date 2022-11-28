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Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска

Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска - РИА Новости, 28.11.2022

Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска

Более 120 пожарных ликвидируют пожар в торговом комплексе "Триумф" в центре Омска, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:30

2022-11-28T08:30

2022-11-28T13:08

россия

омск

омская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Более 120 пожарных ликвидируют пожар в торговом комплексе "Триумф" в центре Омска, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС."На месте происшествия от МЧС России работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в релизе.Складские помещения торгового комплекса на улице Березовского загорелись около 06:18 по местному времени (03:18 мск). Когда пожарные приехали на место, в помещении наблюдалось сильное задымление. Примерно в 08:57 (05:57 мск) пожар удалось локализовать, в 11:51 (08:51) открытое горение ликвидировали.По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет 1350 квадратных метров. Причины произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20221125/pozhar-1834236319.html

россия

омск

омская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, омск, омская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)