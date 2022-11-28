https://ria.ru/20221128/pozhar-1834664284.html
Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска
Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска - РИА Новости, 28.11.2022
Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска
Более 120 пожарных ликвидируют пожар в торговом комплексе "Триумф" в центре Омска, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:30
2022-11-28T08:30
2022-11-28T13:08
россия
омск
омская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834668746_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_de1506a228fba6e60d4108d336dba863.jpg
ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Более 120 пожарных ликвидируют пожар в торговом комплексе "Триумф" в центре Омска, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС."На месте происшествия от МЧС России работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в релизе.Складские помещения торгового комплекса на улице Березовского загорелись около 06:18 по местному времени (03:18 мск). Когда пожарные приехали на место, в помещении наблюдалось сильное задымление. Примерно в 08:57 (05:57 мск) пожар удалось локализовать, в 11:51 (08:51) открытое горение ликвидировали.По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет 1350 квадратных метров. Причины произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20221125/pozhar-1834236319.html
россия
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834668746_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_911578083ab988092651f49b60e9cda2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омск, омская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Омск, Омская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:30 28.11.2022 (обновлено: 13:08 28.11.2022)
Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска
Более 120 пожарных ликвидируют возгорание на складе торгового комплекса в центре Омска