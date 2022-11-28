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Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска - РИА Новости, 28.11.2022
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Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска
Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска - РИА Новости, 28.11.2022
Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска
Более 120 пожарных ликвидируют пожар в торговом комплексе "Триумф" в центре Омска, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:30
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россия
омск
омская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Более 120 пожарных ликвидируют пожар в торговом комплексе "Триумф" в центре Омска, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС."На месте происшествия от МЧС России работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в релизе.Складские помещения торгового комплекса на улице Березовского загорелись около 06:18 по местному времени (03:18 мск). Когда пожарные приехали на место, в помещении наблюдалось сильное задымление. Примерно в 08:57 (05:57 мск) пожар удалось локализовать, в 11:51 (08:51) открытое горение ликвидировали.По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет 1350 квадратных метров. Причины произошедшего выясняются.
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россия, омск, омская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Омск, Омская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:30 28.11.2022 (обновлено: 13:08 28.11.2022)
 
Спасатели ликвидируют пожар в торговом комплексе в центре Омска

Более 120 пожарных ликвидируют возгорание на складе торгового комплекса в центре Омска

© Фото : ГУМЧС России по Омской областиТушение пожара в Центральном округе города Омска
Тушение пожара в Центральном округе города Омска - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Омской области
Тушение пожара в Центральном округе города Омска
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ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Более 120 пожарных ликвидируют пожар в торговом комплексе "Триумф" в центре Омска, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
"На месте происшествия от МЧС России работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в релизе.
Складские помещения торгового комплекса на улице Березовского загорелись около 06:18 по местному времени (03:18 мск). Когда пожарные приехали на место, в помещении наблюдалось сильное задымление. Примерно в 08:57 (05:57 мск) пожар удалось локализовать, в 11:51 (08:51) открытое горение ликвидировали.
По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет 1350 квадратных метров. Причины произошедшего выясняются.
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РоссияОмскОмская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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