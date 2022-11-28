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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и четыре БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и четыре БТР - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и четыре БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре бронетранспортера, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:16
2022-11-28T10:16
2022-11-28T10:16
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
россия
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре бронетранспортера, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, танк, четыре бронетранспортера, 16 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, три танка, шесть бронетранспортеров, две артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат и 20 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834637724.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР, Россия
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и четыре БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, танк и четыре БТР