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Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих
Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих - РИА Новости, 28.11.2022
Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих
Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:38
2022-11-28T11:38
2022-11-28T11:38
вологодская область
вологодская область
россельхозбанк
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ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба правительства области."Постановление правительства, подтверждающее увеличение пособия с 25 тысяч до 100 тысяч рублей, вступило в силу 25 ноября", - сообщается в пресс-релизе.Несмотря на то, что программа догазификации значительно снизила стоимость подведения природного газа к домам, выделить средства на подведение сетей до дома, установку оборудования для части вологжан оставалось затруднительным. Пособие смогут получить вологжане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Кроме того, собственники негазифицированных домов могут рассчитывать на льготные кредиты Россельхозбанка и одного из местных банков.
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вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, россельхозбанк
Вологодская область, Вологодская область, Россельхозбанк
ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба правительства области.
"Постановление правительства, подтверждающее увеличение пособия с 25 тысяч до 100 тысяч рублей, вступило в силу 25 ноября", - сообщается в пресс-релизе.
Несмотря на то, что программа догазификации значительно снизила стоимость подведения природного газа к домам, выделить средства на подведение сетей до дома, установку оборудования для части вологжан оставалось затруднительным. Пособие смогут получить вологжане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
"В программе социальной газификации принимают участие 360 населенных пунктов Вологодской области, 8880 домовладений. Работы рассчитаны до 2024 года. Учитывая такие темпы реализации проекта, при достаточно высокой стоимости оборудования и работ это будет весомая поддержка для вологжан", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Дмитрия Горбачева.
Кроме того, собственники негазифицированных домов могут рассчитывать на льготные кредиты Россельхозбанка
и одного из местных банков.