Рейтинг@Mail.ru
Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20221128/posobie-1834705813.html
Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих
Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих - РИА Новости, 28.11.2022
Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих
Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:38
2022-11-28T11:38
вологодская область
вологодская область
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe58f722e044cf141a069f6b1d646ebf.jpg
ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба правительства области."Постановление правительства, подтверждающее увеличение пособия с 25 тысяч до 100 тысяч рублей, вступило в силу 25 ноября", - сообщается в пресс-релизе.Несмотря на то, что программа догазификации значительно снизила стоимость подведения природного газа к домам, выделить средства на подведение сетей до дома, установку оборудования для части вологжан оставалось затруднительным. Пособие смогут получить вологжане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Кроме того, собственники негазифицированных домов могут рассчитывать на льготные кредиты Россельхозбанка и одного из местных банков.
https://ria.ru/20221021/zarplaty-1825614370.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a3cf2bec2c4e82390d6eca2360cc05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россельхозбанк
Вологодская область, Вологодская область, Россельхозбанк
11:38 28.11.2022
 

Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба правительства области.
"Постановление правительства, подтверждающее увеличение пособия с 25 тысяч до 100 тысяч рублей, вступило в силу 25 ноября", - сообщается в пресс-релизе.
Несмотря на то, что программа догазификации значительно снизила стоимость подведения природного газа к домам, выделить средства на подведение сетей до дома, установку оборудования для части вологжан оставалось затруднительным. Пособие смогут получить вологжане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
"В программе социальной газификации принимают участие 360 населенных пунктов Вологодской области, 8880 домовладений. Работы рассчитаны до 2024 года. Учитывая такие темпы реализации проекта, при достаточно высокой стоимости оборудования и работ это будет весомая поддержка для вологжан", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Дмитрия Горбачева.
Кроме того, собственники негазифицированных домов могут рассчитывать на льготные кредиты Россельхозбанка и одного из местных банков.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:02Вологодская область
С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4%
 
Вологодская областьВологодская областьРоссельхозбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала