https://ria.ru/20221128/posobie-1834705813.html

Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих

Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих - РИА Новости, 28.11.2022

Вологодские власти увеличили размер пособия на догазификацию для малоимущих

Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:38

2022-11-28T11:38

2022-11-28T11:38

вологодская область

вологодская область

россельхозбанк

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ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области в четыре раза увеличили размер пособия для малоимущих на частичную оплату газификации частных домов, сообщает пресс-служба правительства области."Постановление правительства, подтверждающее увеличение пособия с 25 тысяч до 100 тысяч рублей, вступило в силу 25 ноября", - сообщается в пресс-релизе.Несмотря на то, что программа догазификации значительно снизила стоимость подведения природного газа к домам, выделить средства на подведение сетей до дома, установку оборудования для части вологжан оставалось затруднительным. Пособие смогут получить вологжане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Кроме того, собственники негазифицированных домов могут рассчитывать на льготные кредиты Россельхозбанка и одного из местных банков.

https://ria.ru/20221021/zarplaty-1825614370.html

вологодская область

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, россельхозбанк