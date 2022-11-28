https://ria.ru/20221128/populyarnost-1834244216.html

Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"

Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 28.11.2022

Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"

Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину до сих пор гложет чувство несправедливости. Теперь девушка хочет стать знаменитой, чтобы утереть нос обидчикам. Нет известности — нет смысла жизни, считает героиня. Как сменить ориентиры?

2022-11-28T12:00

2022-11-28T12:00

2022-11-28T12:00

страхи

наталья лосева

психология

школа

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Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы" Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину до сих пор гложет чувство несправедливости. Теперь девушка хочет стать знаменитой, чтобы утереть нос обидчикам. Нет известности — нет смысла жизни, считает героиня. Как сменить ориентиры? audio/mpeg

Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы" Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину до сих пор гложет чувство несправедливости. Теперь девушка хочет стать знаменитой, чтобы утереть нос обидчикам. Нет известности — нет смысла жизни, считает героиня. Как сменить ориентиры? audio/mpeg

Историю героини Полины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, школа, аудио