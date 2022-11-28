https://ria.ru/20221128/pomoschniki-1834746972.html

Более двух тысяч пожилых новгородцев получат помощников к концу 2023 года

Более двух тысяч пожилых новгородцев получат помощников к концу 2023 года - РИА Новости, 28.11.2022

Более двух тысяч пожилых новгородцев получат помощников к концу 2023 года

Количество пожилых жителей Новгородской области, которым государство оказывает услуги по уходу на дому, к концу 2023 года возрастет почти в 8 раз и составит... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:44

2022-11-28T13:44

2022-11-28T13:44

новгородская область

андрей никитин (политик)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Количество пожилых жителей Новгородской области, которым государство оказывает услуги по уходу на дому, к концу 2023 года возрастет почти в 8 раз и составит около 2,2 тысячи человек, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."По поручению президента России Новгородская область вошла в число пяти регионов, где будет в разы расширен охват жителей услугами долговременного ухода… Сейчас комплекс услуг на дому предоставляют 170 помощников по уходу для 295 жителей региона. К концу 2023 года ежедневным уходом будет охвачено почти 2200 пожилых людей и инвалидов. Это почти в 8 раз больше", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил новгородский губернатор, при этом объем финансирования за счет федерального бюджета будет увеличен в 10 раз – с 72 миллионов рублей в текущем году до 743 миллионов рублей в 2023 года. Будет создано 1300 новых рабочих мест для помощников по уходу."Уже сейчас ведется подбор желающих трудоустроиться в региональную "службу сиделок". Они пройдут профессиональное обучение, получат необходимые навыки. Их можно будет узнать по специальной форме, которая разработана именно для них, исходя из практики работы", - рассказал Никитин.Он добавил, что помощь пожилым людям и инвалидам предполагает оказание около 50 видов услуг, которые подбираются в зависимости от потребностей в индивидуальном порядке. В их числе - помощь в приготовлении и приеме пищи, проведении необходимых гигиенических процедур, в организации прогулок и приеме лекарств, а также в проведении медицинских процедур и обеспечении техническими средствами реабилитации."Благодарен президенту и правительству России за поддержку инициативы комиссии Госсовета по направлению "социальная политика". Уверен, что этот очень важный для людей проект поэтапно будет масштабирован на всю страну", - заключил Никитин.

https://ria.ru/20221122/vyplaty-1833350312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новгородская область, андрей никитин (политик), россия