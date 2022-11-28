https://ria.ru/20221128/politsiya-1834758071.html
Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в Москве сумке
Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в Москве сумке - РИА Новости, 28.11.2022
Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в Москве сумке
Правоохранители не обнаружили опасные предметы в подозрительной бесхозной сумке, найденной в подъезде жилого дома в центре Москвы, в ней оказались личные вещи,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:13
2022-11-28T14:13
2022-11-28T14:13
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правоохранители не обнаружили опасные предметы в подозрительной бесхозной сумке, найденной в подъезде жилого дома в центре Москвы, в ней оказались личные вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось об обнаружении бесхозной сумки в подъезде дома номер 30 на Новорязанской улице. Подозрительный предмет огородили, на место происшествия вызвали кинологический расчет."Проверили - черная сумка с личными вещами жителя дома, забыл", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221128/evakuatsiya-1834679595.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в Москве сумке
Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в доме в центре Москвы сумке
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правоохранители не обнаружили опасные предметы в подозрительной бесхозной сумке, найденной в подъезде жилого дома в центре Москвы, в ней оказались личные вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении бесхозной сумки в подъезде дома номер 30 на Новорязанской улице. Подозрительный предмет огородили, на место происшествия вызвали кинологический расчет.
"Проверили - черная сумка с личными вещами жителя дома, забыл", - сказал собеседник агентства.