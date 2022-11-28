https://ria.ru/20221128/politsiya-1834758071.html

Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в Москве сумке

Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в Москве сумке - РИА Новости, 28.11.2022

Полицейские не обнаружили опасные предметы в оставленной в Москве сумке

Правоохранители не обнаружили опасные предметы в подозрительной бесхозной сумке, найденной в подъезде жилого дома в центре Москвы, в ней оказались личные вещи,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:13

2022-11-28T14:13

2022-11-28T14:13

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правоохранители не обнаружили опасные предметы в подозрительной бесхозной сумке, найденной в подъезде жилого дома в центре Москвы, в ней оказались личные вещи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось об обнаружении бесхозной сумки в подъезде дома номер 30 на Новорязанской улице. Подозрительный предмет огородили, на место происшествия вызвали кинологический расчет."Проверили - черная сумка с личными вещами жителя дома, забыл", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221128/evakuatsiya-1834679595.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)