На Украине задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу вплавь
В Закарпатье пограничники задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу вплавь
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего харьковчанина, который незаконно хотел пересечь границу вплавь, чтобы попасть на соревнования по танцам в Германии, сообщает в понедельник Госпогранслужба.
Ранее Верховная рада Украины по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"В Закарпатье пограничники задержали танцовщика, который планировал переплыть Тису. Задержанным оказался 19-летний харьковчанин. Парень хотел попасть сначала в Румынию, а затем в Германию, где на днях должны были состояться соревнования по спортивным бальным танцам", - говорится в Telegram-канале государственной пограничной службы Украины.
Уточняется, что подельники задержанного обещали ему организовать беспрепятственное пересечение границы по реке за 2,5 тысячи долларов.
Сейчас высокогорные районы Закарпатья уже покрыты снегом, температура воздуха опускается ниже 0°C. "Незаконное пересечение границы при таких условиях может привести к смерти", - говорится в сообщении погранслужбы.
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