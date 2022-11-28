https://ria.ru/20221128/pogranichniki-1834787748.html

На Украине задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу вплавь

На Украине задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу вплавь - РИА Новости, 28.11.2022

На Украине задержали мужчину, пытавшегося пересечь границу вплавь

Украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего харьковчанина, который незаконно хотел пересечь границу вплавь, чтобы попасть на соревнования по... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:38

2022-11-28T15:38

2022-11-28T15:38

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего харьковчанина, который незаконно хотел пересечь границу вплавь, чтобы попасть на соревнования по танцам в Германии, сообщает в понедельник Госпогранслужба.Ранее Верховная рада Украины по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."В Закарпатье пограничники задержали танцовщика, который планировал переплыть Тису. Задержанным оказался 19-летний харьковчанин. Парень хотел попасть сначала в Румынию, а затем в Германию, где на днях должны были состояться соревнования по спортивным бальным танцам", - говорится в Telegram-канале государственной пограничной службы Украины.Уточняется, что подельники задержанного обещали ему организовать беспрепятственное пересечение границы по реке за 2,5 тысячи долларов.Сейчас высокогорные районы Закарпатья уже покрыты снегом, температура воздуха опускается ниже 0°C. "Незаконное пересечение границы при таких условиях может привести к смерти", - говорится в сообщении погранслужбы.

https://ria.ru/20221126/protest-1834392562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, германия, румыния, верховная рада украины