https://ria.ru/20221128/podgotovka-1834657639.html

В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине

В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине - РИА Новости, 28.11.2022

В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине

США активно подпитывают конфликт на Украине с самого его начала — после Евромайдана в 2014 году, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T06:49

2022-11-28T06:49

2022-11-28T14:55

в мире

украина

россия

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США активно подпитывают конфликт на Украине с самого его начала — после Евромайдана в 2014 году, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.По мнению политика, Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между Евросоюзом и Россией и заодно устранить геополитического противника в лице Германии. Теперь США получили возможность определять политику стран ЕС, добавил Лафонтен."Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает", — посетовал он.С другой стороны, отметил Лафонтен, в полной мере осуществить планы против России Вашингтону не удалось."И у меня есть ощущение, что США теперь осознают, что обломали себе зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку туда большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом", — заключил собеседник издания.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221114/suverenitet-1831253554.html

https://ria.ru/20221121/protivostoyanie-1832982440.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, нато, евросоюз