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В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине
В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине
США активно подпитывают конфликт на Украине с самого его начала — после Евромайдана в 2014 году, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T06:49
2022-11-28T14:55
в мире
украина
россия
сша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США активно подпитывают конфликт на Украине с самого его начала — после Евромайдана в 2014 году, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.По мнению политика, Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между Евросоюзом и Россией и заодно устранить геополитического противника в лице Германии. Теперь США получили возможность определять политику стран ЕС, добавил Лафонтен."Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает", — посетовал он.С другой стороны, отметил Лафонтен, в полной мере осуществить планы против России Вашингтону не удалось."И у меня есть ощущение, что США теперь осознают, что обломали себе зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку туда большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом", — заключил собеседник издания.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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в мире, украина, россия, сша, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Евросоюз
06:49 28.11.2022 (обновлено: 14:55 28.11.2022)
 
В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине

Экс-глава СДПГ Лафонтен заявил, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США активно подпитывают конфликт на Украине с самого его начала — после Евромайдана в 2014 году, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

"С тех пор США и их западные вассалы вооружали Украину и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют", — считает он.

По мнению политика, Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между Евросоюзом и Россией и заодно устранить геополитического противника в лице Германии. Теперь США получили возможность определять политику стран ЕС, добавил Лафонтен.
"Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает", — посетовал он.
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С другой стороны, отметил Лафонтен, в полной мере осуществить планы против России Вашингтону не удалось.
"И у меня есть ощущение, что США теперь осознают, что обломали себе зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку туда большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом", — заключил собеседник издания.
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На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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