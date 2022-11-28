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В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году - РИА Новости, 28.11.2022
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В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году
В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году - РИА Новости, 28.11.2022
В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году
До пяти процентов пивоварен и производителей хмеля Германии еще до конца года могут закрыться на фоне энергокризиса и плохого урожая, заявили в понедельник в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:18
2022-11-28T18:26
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
украина
германия
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. До пяти процентов пивоварен и производителей хмеля Германии еще до конца года могут закрыться на фоне энергокризиса и плохого урожая, заявили в понедельник в Ассоциации немецких производителей хмеля.В пресс-релизе ассоциации Шапфль объясняет, что помимо плохого урожая и подорожания хмеля, в связи с событиями на Украине выросли цены на электроэнергию, газ и удобрения."2022 был действительно очень плохим. В общей сложности из-за неудачного урожая и выросших производственных цен, производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро", - подчеркнул Шапфль, чьи слова приводятся в релизе. При этом, общий годовой доход производителей ранее составлял приблизительно 300 миллионов в год.Шапфль опасается, что кризис затронет небольшие пивоварни и производителей хмеля.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, украина, германия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Украина, Германия
18:18 28.11.2022 (обновлено: 18:26 28.11.2022)
 
В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году

Ассоциация немецких производителей хмеля: каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие

© РИА Новости / Александр Викулов / Перейти в медиабанкЧастная пивоварня-ресторан
Частная пивоварня-ресторан - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Александр Викулов
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Частная пивоварня-ресторан. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. До пяти процентов пивоварен и производителей хмеля Германии еще до конца года могут закрыться на фоне энергокризиса и плохого урожая, заявили в понедельник в Ассоциации немецких производителей хмеля.
"Еще в текущем году от 4 до 5 процентов предприятий могут закрыться", - цитирует агентство dpa председателя Ассоциации немецких производителей хмеля Адольфа Шапфля.
В пресс-релизе ассоциации Шапфль объясняет, что помимо плохого урожая и подорожания хмеля, в связи с событиями на Украине выросли цены на электроэнергию, газ и удобрения.
"2022 был действительно очень плохим. В общей сложности из-за неудачного урожая и выросших производственных цен, производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро", - подчеркнул Шапфль, чьи слова приводятся в релизе. При этом, общий годовой доход производителей ранее составлял приблизительно 300 миллионов в год.
Шапфль опасается, что кризис затронет небольшие пивоварни и производителей хмеля.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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