https://ria.ru/20221128/pivovarni-1834849809.html

В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году

В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году - РИА Новости, 28.11.2022

В Германии каждой двадцатой пивоварне грозит закрытие в текущем году

До пяти процентов пивоварен и производителей хмеля Германии еще до конца года могут закрыться на фоне энергокризиса и плохого урожая, заявили в понедельник в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:18

2022-11-28T18:18

2022-11-28T18:26

экономика

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россия

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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. До пяти процентов пивоварен и производителей хмеля Германии еще до конца года могут закрыться на фоне энергокризиса и плохого урожая, заявили в понедельник в Ассоциации немецких производителей хмеля.В пресс-релизе ассоциации Шапфль объясняет, что помимо плохого урожая и подорожания хмеля, в связи с событиями на Украине выросли цены на электроэнергию, газ и удобрения."2022 был действительно очень плохим. В общей сложности из-за неудачного урожая и выросших производственных цен, производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро", - подчеркнул Шапфль, чьи слова приводятся в релизе. При этом, общий годовой доход производителей ранее составлял приблизительно 300 миллионов в год.Шапфль опасается, что кризис затронет небольшие пивоварни и производителей хмеля.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221128/defitsit-1834829067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, украина, германия