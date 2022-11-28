https://ria.ru/20221128/ozkho-1834819140.html

В ОЗХО демонстративно игнорируют данные России о Украине, заявил постпред

В ОЗХО демонстративно игнорируют данные России о Украине, заявил постпред - РИА Новости, 28.11.2022

В ОЗХО демонстративно игнорируют данные России о Украине, заявил постпред

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстративно игнорируют объективные данные России о химических провокациях со стороны Украины, заявил... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:49

2022-11-28T16:49

2022-11-28T16:50

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организация по запрещению химического оружия

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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстративно игнорируют объективные данные России о химических провокациях со стороны Украины, заявил российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.В Гааге в понедельник открылась 27-я конференция стран-участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря."Минобороны России, начиная с декабря 2021 года, предупреждает о возможности химических провокаций со стороны украинских военизированных формирований, а также фиксирует факты использования ими химически опасных объектов в военных целях", - говорится в заявлении Шульгина, которое распространило постпредство РФ в понедельник.Он отметил, что российская сторона через постпредство при ОЗХО на постоянной основе доводит эти данные до сведения генерального директора Техсекретариата ОЗХО."К огромному сожалению, часть наших предупреждений сбылась. Заявления же об отсутствии доказательств или надуманном характере наших заявлений не выдерживают никакой критики. Единственное логическое объяснение подобного демонстративного игнорирования объективных данных – ведение целенаправленной информационной войны", - заключил постпред.В конце августа Минобороны РФ сообщило, что Россия готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, по данным ведомства, Украина в конце июля применила отравляющие вещества против российских военных в Запорожской области.Как ранее говорил Шульгин, российская сторона также привлекала внимание ОЗХО к рискам химических провокаций в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, где находится 30 химических предприятий.

https://ria.ru/20221126/yaderka-1834489540.html

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834623406.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834780719.html

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в мире, россия, украина, нидерланды, организация по запрещению химического оружия