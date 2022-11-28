https://ria.ru/20221128/otsrochka-1834899603.html

Адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации

Адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации - РИА Новости, 28.11.2022

Адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации

Адвокаты получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил РИА Новости президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:08

2022-11-28T23:08

2022-11-28T23:35

специальная военная операция на украине

общество

игорь трунов

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Адвокаты получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил РИА Новости президент Союза адвокатов России Игорь Трунов."Я получил ответ из министерства обороны - адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию", - сказал Трунов.Он добавил, что сам перечень носит закрытый характер.В конце сентября российское оборонное ведомство сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221031/otsrochka-1828215998.html

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824876474.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, игорь трунов, россия, частичная мобилизация в россии