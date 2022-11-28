https://ria.ru/20221128/otsrochka-1834899603.html
Адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации
Адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации - РИА Новости, 28.11.2022
Адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации
Адвокаты получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил РИА Новости президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:08
2022-11-28T23:08
2022-11-28T23:35
специальная военная операция на украине
общество
игорь трунов
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Адвокаты получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил РИА Новости президент Союза адвокатов России Игорь Трунов."Я получил ответ из министерства обороны - адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию", - сказал Трунов.Он добавил, что сам перечень носит закрытый характер.В конце сентября российское оборонное ведомство сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221031/otsrochka-1828215998.html
https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824876474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь трунов, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Трунов, Россия, Частичная мобилизация в России
23:08 28.11.2022 (обновлено: 23:35 28.11.2022)
Адвокаты получили отсрочку от призыва при частичной мобилизации
Глава Союза адвокатов Трунов: адвокаты получили бронь от частичной мобилизации
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Адвокаты получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил РИА Новости президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
"Я получил ответ из министерства обороны - адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию", - сказал Трунов.
Он добавил, что сам перечень носит закрытый характер.
В конце сентября российское оборонное ведомство сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.