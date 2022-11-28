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Баку и Вашингтон обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Баку и Вашингтон обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 28.11.2022
Баку и Вашингтон обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер обсудили в Баку нормализацию... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:32
2022-11-28T11:32
2022-11-28T11:32
в мире
ильхам алиев
филип рикер
энтони блинкен
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сша
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 28 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер обсудили в Баку нормализацию армяно-азербайджанских отношений."Двадцать восьмого ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. На встрече состоялся обмен мнениями относительно прошедшей в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведению переговоров по мирному договору", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.Ранее по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html
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в мире, ильхам алиев, филип рикер, энтони блинкен, азербайджан, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Ильхам Алиев, Филип Рикер, Энтони Блинкен, Азербайджан, США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Баку и Вашингтон обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Алиев и советник Госдепа Рикер обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений