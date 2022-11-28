https://ria.ru/20221128/otnosheniya-1834703148.html

Баку и Вашингтон обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Баку и Вашингтон обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 28.11.2022

Баку и Вашингтон обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер обсудили в Баку нормализацию... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:32

2022-11-28T11:32

2022-11-28T11:32

в мире

ильхам алиев

филип рикер

энтони блинкен

азербайджан

сша

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750217438_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_36163b4535c37ee7db389a203c15b8dc.jpg

БАКУ, 28 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер обсудили в Баку нормализацию армяно-азербайджанских отношений."Двадцать восьмого ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. На встрече состоялся обмен мнениями относительно прошедшей в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведению переговоров по мирному договору", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.Ранее по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ильхам алиев, филип рикер, энтони блинкен, азербайджан, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе