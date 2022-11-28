https://ria.ru/20221128/osnastka-1834607515.html

Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы

Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.11.2022

Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T07:17

2022-11-28T07:17

2022-11-28T07:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Станочная оснастка – важнейший компонент, без которого невозможна работа токарных, фрезерных, сверлильных станков и станков с числовым программным управлением. Ее основная функция – надежное крепление режущего инструмента и обрабатываемых заготовок. От правильно подобранной оснастки зависит точность и быстрота изготовления деталей и долговечность работы оборудования."В нынешних условиях, когда российский рынок покинули многие западные производители, спрос на станочную оснастку увеличился в несколько раз. Поэтому многие заказчики долго ждали запуска этой номенклатуры. Как российский производитель, мы остаемся рядом и всегда готовы помочь с внедрением инструмента и корректировкой программ для достижения наилучших результатов металлообработки", – отметил генеральный директор "Микробор" Павел Решетов.

https://ria.ru/20221124/proektirovanie-1833795118.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владислав овчинский