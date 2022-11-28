Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221128/osnastka-1834607515.html
Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы
Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.11.2022
Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:17
2022-11-28T07:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832158869_331:0:2826:1403_1920x0_80_0_0_68b9fa8e6bbbfbffec53a0faa0a2b542.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Станочная оснастка – важнейший компонент, без которого невозможна работа токарных, фрезерных, сверлильных станков и станков с числовым программным управлением. Ее основная функция – надежное крепление режущего инструмента и обрабатываемых заготовок. От правильно подобранной оснастки зависит точность и быстрота изготовления деталей и долговечность работы оборудования."В нынешних условиях, когда российский рынок покинули многие западные производители, спрос на станочную оснастку увеличился в несколько раз. Поэтому многие заказчики долго ждали запуска этой номенклатуры. Как российский производитель, мы остаемся рядом и всегда готовы помочь с внедрением инструмента и корректировкой программ для достижения наилучших результатов металлообработки", – отметил генеральный директор "Микробор" Павел Решетов.
https://ria.ru/20221124/proektirovanie-1833795118.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832158869_553:0:2532:1484_1920x0_80_0_0_7035f07085a2ad09bf2519713feac294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский
07:17 28.11.2022
 

Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе Приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Резидент столичной ОЭЗ стремится закрыть потребность российских заводов в металлорежущем инструменте и комплектующих, которая выросла после ухода отдельных зарубежных производителей. Компания начала поставки станочной оснастки – этот инструмент необходим для работы целого ряда отраслей промышленности, например, машино- и станкостроения. Предприятие уже получило первые заказы от клиентов", – сказал глава департамента.
Станочная оснастка – важнейший компонент, без которого невозможна работа токарных, фрезерных, сверлильных станков и станков с числовым программным управлением. Ее основная функция – надежное крепление режущего инструмента и обрабатываемых заготовок. От правильно подобранной оснастки зависит точность и быстрота изготовления деталей и долговечность работы оборудования.
"В нынешних условиях, когда российский рынок покинули многие западные производители, спрос на станочную оснастку увеличился в несколько раз. Поэтому многие заказчики долго ждали запуска этой номенклатуры. Как российский производитель, мы остаемся рядом и всегда готовы помочь с внедрением инструмента и корректировкой программ для достижения наилучших результатов металлообработки", – отметил генеральный директор "Микробор" Павел Решетов.
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
24 ноября, 08:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала