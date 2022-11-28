https://ria.ru/20221128/osnastka-1834607515.html
Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы
Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.11.2022
Овчинский: высокоточную оснастку для станков начали выпускать в ОЭЗ Москвы
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:17
2022-11-28T07:17
2022-11-28T07:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Станочная оснастка – важнейший компонент, без которого невозможна работа токарных, фрезерных, сверлильных станков и станков с числовым программным управлением. Ее основная функция – надежное крепление режущего инструмента и обрабатываемых заготовок. От правильно подобранной оснастки зависит точность и быстрота изготовления деталей и долговечность работы оборудования."В нынешних условиях, когда российский рынок покинули многие западные производители, спрос на станочную оснастку увеличился в несколько раз. Поэтому многие заказчики долго ждали запуска этой номенклатуры. Как российский производитель, мы остаемся рядом и всегда готовы помочь с внедрением инструмента и корректировкой программ для достижения наилучших результатов металлообработки", – отметил генеральный директор "Микробор" Павел Решетов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микробор" начала выпуск импортозамещающей высокоточной оснастки для станков, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Резидент столичной ОЭЗ стремится закрыть потребность российских заводов в металлорежущем инструменте и комплектующих, которая выросла после ухода отдельных зарубежных производителей. Компания начала поставки станочной оснастки – этот инструмент необходим для работы целого ряда отраслей промышленности, например, машино- и станкостроения. Предприятие уже получило первые заказы от клиентов", – сказал глава департамента.
Станочная оснастка – важнейший компонент, без которого невозможна работа токарных, фрезерных, сверлильных станков и станков с числовым программным управлением. Ее основная функция – надежное крепление режущего инструмента и обрабатываемых заготовок. От правильно подобранной оснастки зависит точность и быстрота изготовления деталей и долговечность работы оборудования.
"В нынешних условиях, когда российский рынок покинули многие западные производители, спрос на станочную оснастку увеличился в несколько раз. Поэтому многие заказчики долго ждали запуска этой номенклатуры. Как российский производитель, мы остаемся рядом и всегда готовы помочь с внедрением инструмента и корректировкой программ для достижения наилучших результатов металлообработки", – отметил генеральный директор "Микробор" Павел Решетов.