https://ria.ru/20221128/oruzhie-1834903175.html

США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань

США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань - РИА Новости, 28.11.2022

США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань

США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине, сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:33

2022-11-28T23:33

2022-11-28T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

тайвань

украина

джон кирби

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине, сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге."Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится", - сообщил он журналистам на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о задержках поставок Тайбэю оружия из-за военной помощи Украине.Говоря об использовании собственных запасов американских вооружений для поставок иностранным государствам, Кирби отметил, что президент США Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз оценивает подобные действия с целью сохранить боеготовность самих Соединенных Штатов Америки.

https://ria.ru/20221128/dsnv-1834898701.html

сша

тайвань

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, тайвань, украина, джон кирби, джо байден, министерство обороны сша