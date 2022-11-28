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США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/oruzhie-1834903175.html
США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань
США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань - РИА Новости, 28.11.2022
США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань
США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине, сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:33
2022-11-28T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
тайвань
украина
джон кирби
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине, сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге."Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится", - сообщил он журналистам на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о задержках поставок Тайбэю оружия из-за военной помощи Украине.Говоря об использовании собственных запасов американских вооружений для поставок иностранным государствам, Кирби отметил, что президент США Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз оценивает подобные действия с целью сохранить боеготовность самих Соединенных Штатов Америки.
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в мире, сша, тайвань, украина, джон кирби, джо байден, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Тайвань, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Министерство обороны США
23:33 28.11.2022 (обновлено: 23:38 28.11.2022)
 
США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань

США заявили, что продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине, сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.
"Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится", - сообщил он журналистам на вопрос о публикациях в американских СМИ информации о задержках поставок Тайбэю оружия из-за военной помощи Украине.
Говоря об использовании собственных запасов американских вооружений для поставок иностранным государствам, Кирби отметил, что президент США Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз оценивает подобные действия с целью сохранить боеготовность самих Соединенных Штатов Америки.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАТайваньУкраинаДжон КирбиДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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