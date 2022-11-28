22:40 28.11.2022 (обновлено: 22:42 28.11.2022)
Пентагон предупредил конгресс об опасности временного бюджета
Глава Пентагона предупредил конгресс об опасности временного бюджета для нацбезопасности
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин просит конгресс утвердить бюджет оборонного ведомства на 2023 год, поскольку промедление и продолжение принятия временных бюджетов грозит провалами в обеспечении национальной безопасности.
"Необходимо, чтобы до конца 2022 года конгресс утвердил бюджет правительства на 2023 год. Невозможность достижения этого... нанесет урон национальной безопасности и нашей конкурентоспособности", - говорится в подписанном Остином письме, которое публикует издание Politico. Аналогичные обращения направлены спикеру палату представителей конгресса, лидеру демократического большинства в сенате, а также председателям бюджетных комитетов обеих палат конгресса.
По замечанию Остина, продолжение работы по временному финансированию сокращает требуемый ведомству и запрошенный администрацией бюджет по меньшей мере на 3 миллиарда долларов ежемесячно. "Временный бюджет стоит нам денег и времени, а время - это то, что мы не можем купить обратно, особенно это касается потерянной возможности подготовки", - говорится в письме. В числе требуемых постоянного финансирования статей расходов ведомства Остин перечисляет не только модернизацию армии, но и обеспечение нужд военнослужащих и их семей.
"Мы не можем обогнать Китай, когда по три, четыре, пять месяцев в финансовом году у нас связаны руки", - говорится в послании.
Президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом закон о временном финансировании американского правительства 1 октября, он обеспечит средства федеральным агентствам в рамках 2023 фискального года до 16 декабря. Финансовый год в США начинается 1 октября.