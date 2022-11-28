https://ria.ru/20221128/opasnost-1834895071.html

Пентагон предупредил конгресс об опасности временного бюджета

Пентагон предупредил конгресс об опасности временного бюджета - РИА Новости, 28.11.2022

Пентагон предупредил конгресс об опасности временного бюджета

Глава Пентагона Ллойд Остин просит конгресс утвердить бюджет оборонного ведомства на 2023 год, поскольку промедление и продолжение принятия временных бюджетов... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:40

2022-11-28T22:40

2022-11-28T22:42

ллойд остин

джо байден

китай

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин просит конгресс утвердить бюджет оборонного ведомства на 2023 год, поскольку промедление и продолжение принятия временных бюджетов грозит провалами в обеспечении национальной безопасности.По замечанию Остина, продолжение работы по временному финансированию сокращает требуемый ведомству и запрошенный администрацией бюджет по меньшей мере на 3 миллиарда долларов ежемесячно. "Временный бюджет стоит нам денег и времени, а время - это то, что мы не можем купить обратно, особенно это касается потерянной возможности подготовки", - говорится в письме. В числе требуемых постоянного финансирования статей расходов ведомства Остин перечисляет не только модернизацию армии, но и обеспечение нужд военнослужащих и их семей."Мы не можем обогнать Китай, когда по три, четыре, пять месяцев в финансовом году у нас связаны руки", - говорится в послании.Президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом закон о временном финансировании американского правительства 1 октября, он обеспечит средства федеральным агентствам в рамках 2023 фискального года до 16 декабря. Финансовый год в США начинается 1 октября.

https://ria.ru/20221128/pentagon-1834892088.html

китай

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ллойд остин, джо байден, китай, сша, министерство обороны сша