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За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов

За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 28.11.2022

За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов

Три человека погибли, еще шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в понедельник в штабе... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:25

2022-11-28T08:25

2022-11-28T08:25

донецкая народная республика

безопасность

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 27 ноября до 8.00 28 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", - сказано в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221127/obstrel-1834600394.html

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, происшествия