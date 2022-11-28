Рейтинг@Mail.ru
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/obstrely-1834663501.html
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 28.11.2022
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов
Три человека погибли, еще шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в понедельник в штабе... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:25
2022-11-28T08:25
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834591672_0:223:3098:1966_1920x0_80_0_0_e42c62c9d9eacb3bd814d1cc3c768a77.jpg
ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 27 ноября до 8.00 28 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", - сказано в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834600394.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834591672_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_1bac0b355da5ab5b539fff2032f78337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
08:25 28.11.2022
 
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов

За сутки в ДНР три человека погибли, шестеро получили ранения из-за украинских обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 8.00 27 ноября до 8.00 28 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", - сказано в Telegram-канале штаба.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 17:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
 
Донецкая Народная РеспубликаБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала