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За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 28.11.2022
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов
Три человека погибли, еще шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в понедельник в штабе... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:25
2022-11-28T08:25
2022-11-28T08:25
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских войск в минувшие сутки в ДНР, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 27 ноября до 8.00 28 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", - сказано в Telegram-канале штаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
За сутки в ДНР шесть человек получили ранения из-за украинских обстрелов
За сутки в ДНР три человека погибли, шестеро получили ранения из-за украинских обстрелов