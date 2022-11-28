https://ria.ru/20221128/obstrel-1834688053.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 28.11.2022

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:56

2022-11-28T10:56

2022-11-28T11:12

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

украина

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.24 - населенный пункт Селидово - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.Позже мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что в Ленинском районе, по сообщению очевидцев, было два прилета возле универмага "Радуга", территория затянута дымом. Кроме того, поврежден частный дом и зафиксировано возгорание автомобилей.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221128/zaes-1834687385.html

https://ria.ru/20221128/poteri-1834685141.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

россия

украина

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, украина, вооруженные силы украины