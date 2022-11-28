https://ria.ru/20221128/obstrel-1834688053.html
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:56
2022-11-28T10:56
2022-11-28T11:12
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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нато
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.24 - населенный пункт Селидово - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.Позже мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что в Ленинском районе, по сообщению очевидцев, было два прилета возле универмага "Радуга", территория затянута дымом. Кроме того, поврежден частный дом и зафиксировано возгорание автомобилей.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221128/zaes-1834687385.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
10:56 28.11.2022 (обновлено: 11:12 28.11.2022)
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка