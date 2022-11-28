https://ria.ru/20221128/obstrel-1834675133.html
В Новой Каховке человек погиб при обстреле с украинской стороны
В Новой Каховке человек погиб при обстреле с украинской стороны - РИА Новости, 28.11.2022
В Новой Каховке человек погиб при обстреле с украинской стороны
В результате украинских обстрелов Новой Каховки в Херсонской области вечером в воскресенье один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает администрация... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:55
2022-11-28T09:55
2022-11-28T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Новой Каховки в Херсонской области вечером в воскресенье один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает администрация города."Вчера вечером, 27 ноября, центр Новой Каховки снова подвергся минометному обстрелу со стороны укронацистов. По предварительным данным, погибла женщина, ранен мужчина", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Как сообщается, мины попали в девятиэтажный дом и линии электропередачи. Также повреждены несколько пятиэтажных домов.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
09:55 28.11.2022 (обновлено: 10:00 28.11.2022)
В Новой Каховке человек погиб при обстреле с украинской стороны
В Новой Каховке человек погиб при обстреле ВСУ, еще один получил ранения