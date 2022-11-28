https://ria.ru/20221128/obstrel-1834675133.html

В Новой Каховке человек погиб при обстреле с украинской стороны

В Новой Каховке человек погиб при обстреле с украинской стороны - РИА Новости, 28.11.2022

В Новой Каховке человек погиб при обстреле с украинской стороны

В результате украинских обстрелов Новой Каховки в Херсонской области вечером в воскресенье один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает администрация... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:55

2022-11-28T09:55

2022-11-28T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104930/96/1049309637_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_37c0a0883ae6c2fd2ebab2fe89ba52be.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Новой Каховки в Херсонской области вечером в воскресенье один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает администрация города."Вчера вечером, 27 ноября, центр Новой Каховки снова подвергся минометному обстрелу со стороны укронацистов. По предварительным данным, погибла женщина, ранен мужчина", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Как сообщается, мины попали в девятиэтажный дом и линии электропередачи. Также повреждены несколько пятиэтажных домов.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, новая каховка, херсонская область