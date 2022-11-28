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Большие поставки нефти из Венесуэлы в США маловероятны, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022
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Большие поставки нефти из Венесуэлы в США маловероятны, пишут СМИ
Большие поставки нефти из Венесуэлы в США маловероятны, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022
Большие поставки нефти из Венесуэлы в США маловероятны, пишут СМИ
Существенные объемы нефти из Венесуэлы вряд ли будут поступать на рынок в ближайшее время, несмотря на ослабление американских санкций, поскольку прежде... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:55
2022-11-28T09:55
экономика
венесуэла
сша
chevron
pdvsa
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Существенные объемы нефти из Венесуэлы вряд ли будут поступать на рынок в ближайшее время, несмотря на ослабление американских санкций, поскольку прежде американская Chevron должна решить ряд технических задач, включая восстановление инфраструктуры, пишет газета Wall Street Journal.Ранее в ноябре американская администрация разрешила компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства. Министерство финансов пояснило, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PDVSA. Лицензия, выписанная сроком на полгода, при этом не позволяет выплачивать налоги или роялти правительству Венесуэлы."Администрация Байдена внесла значительные изменения в свою политику в отношении Венесуэлы, когда позволила Chevron вновь добывать нефть в южноамериканской стране, но это решение в краткосрочной перспективе даст небольшой рост мировой добычи нефти", - сообщает издание. Прежде компании нужно решить ряд технологических проблем при сохранении остальных американских санкций, которые необходимо изменить, чтобы обеспечить поставки большего количества венесуэльской нефти на рынок, отмечает газета.В числе первоочередных задач, стоящих перед Chevron, ремонт сломанного оборудования, решение перебоев подачи энергии и устранение проблем с трубопроводами, найм сотен работников, несмотря на отток квалифицированного персонала из страны, а также решение вопросов безопасности."Количество денег, необходимых для инвестиций в Венесуэлу для восстановления потерянной добычи, огромно", - комментирует изданию нефтяной аналитик Хосе Чалхуб (José Chalhoub). По оценке эксперта, сумма вложений может составить до 50 миллиардов долларов, при этом в течение следующих шести месяцев Chevron может увеличить добычу примерно на 20-30 тысяч баррелей в день, что недостаточно в масштабах мирового рынка.Кроме того, перед вложениями Chevron хочет получить выплату долга в размере более 4 миллиардов долларов от государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), взыскание этого долга может занять два-три года. Аналитики считают, что Chevron может потребоваться минимум год, чтобы вернуть добычу на уровень в 200 тысяч баррелей в день на своих четырех совместных предприятиях с PDVSA, считают аналитики.
https://ria.ru/20221126/aktivy-1834497086.html
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экономика, венесуэла, сша, chevron , pdvsa
Экономика, Венесуэла, США, Chevron , PDVSA
09:55 28.11.2022
 
Большие поставки нефти из Венесуэлы в США маловероятны, пишут СМИ

WSJ: большие поставки нефти из Венесуэлы маловероятны, несмотря на ослабление санкций США

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Существенные объемы нефти из Венесуэлы вряд ли будут поступать на рынок в ближайшее время, несмотря на ослабление американских санкций, поскольку прежде американская Chevron должна решить ряд технических задач, включая восстановление инфраструктуры, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее в ноябре американская администрация разрешила компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства. Министерство финансов пояснило, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PDVSA. Лицензия, выписанная сроком на полгода, при этом не позволяет выплачивать налоги или роялти правительству Венесуэлы.
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"Администрация Байдена внесла значительные изменения в свою политику в отношении Венесуэлы, когда позволила Chevron вновь добывать нефть в южноамериканской стране, но это решение в краткосрочной перспективе даст небольшой рост мировой добычи нефти", - сообщает издание. Прежде компании нужно решить ряд технологических проблем при сохранении остальных американских санкций, которые необходимо изменить, чтобы обеспечить поставки большего количества венесуэльской нефти на рынок, отмечает газета.
В числе первоочередных задач, стоящих перед Chevron, ремонт сломанного оборудования, решение перебоев подачи энергии и устранение проблем с трубопроводами, найм сотен работников, несмотря на отток квалифицированного персонала из страны, а также решение вопросов безопасности.
"Количество денег, необходимых для инвестиций в Венесуэлу для восстановления потерянной добычи, огромно", - комментирует изданию нефтяной аналитик Хосе Чалхуб (José Chalhoub). По оценке эксперта, сумма вложений может составить до 50 миллиардов долларов, при этом в течение следующих шести месяцев Chevron может увеличить добычу примерно на 20-30 тысяч баррелей в день, что недостаточно в масштабах мирового рынка.
Кроме того, перед вложениями Chevron хочет получить выплату долга в размере более 4 миллиардов долларов от государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), взыскание этого долга может занять два-три года. Аналитики считают, что Chevron может потребоваться минимум год, чтобы вернуть добычу на уровень в 200 тысяч баррелей в день на своих четырех совместных предприятиях с PDVSA, считают аналитики.
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