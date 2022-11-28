https://ria.ru/20221128/nagrady-1834782209.html

Текслер вручил награды многодетным матерям за укрепление семейных ценностей

Текслер вручил награды многодетным матерям за укрепление семейных ценностей - РИА Новости, 28.11.2022

Текслер вручил награды многодетным матерям за укрепление семейных ценностей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил областные награды 13 многодетным матерям, воспитавшим пятерых и более детей, а также двум семьям за... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:25

2022-11-28T15:25

2022-11-28T15:26

челябинская область

челябинская область

снежинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил областные награды 13 многодетным матерям, воспитавшим пятерых и более детей, а также двум семьям за сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, сообщила пресс-служба правительства региона."За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций губернатор наградил знаком отличия "Материнская слава" I, II и III степени 13 южноуральских многодетных мам: Ирину Чухонцеву, Лилию Каравдину, Марину Адищеву, Елену Батраеву, Екатерину Иноземцеву, Елену Истомину, Юлию Камерцель, Ирину Падылину, Оксану Пирогову, Анну Саламатову, Фархану Сафиуллину, Викторию Яковлеву, Гузель Ямалетдинову", - говорится в сообщении.Знаком отличия "Семейная доблесть" за особые заслуги в сохранении и укреплении семейных ценностей и традиций удостоены семья Ивановых из Троицкого района и семья Кошутиных из Снежинска, уточняется в сообщении.По словам главы региона , главные герои сегодняшней церемонии - это женщины."Многие пришли с детьми, и это правильно. Искренне благодарю вас за ваш материнский труд, душевное тепло, любящее сердце, за все то, что вы делаете для своих близких и, конечно, для нашей страны. Также благодарю ваших мужей с этими наградами, чтобы была крепкая семья, важно влияние и роль мужчины в семье. Поэтому то, что вы делаете вместе, это очень важно, огромное вам спасибо", - цитирует пресс-служба слова Текслера.По данным пресс-службы министерства социальных отношений региона, знак "Материнская слава" учрежден для повышения авторитета материнства и является формой поощрения многодетных семей за добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей, так, с 2007 по 2022 годы знаком "Материнская слава" награждены 1164 женщины. Награжденным мамам выплачивается премия по 50 тысяч, 75 тысяч или 100 тысяч рублей в зависимости от степени.По словам Ирины Чухонцевой, большая семья – это и большая ответственность, и большое счастье: в семье Ирины и Михаила Чухонцевых 10 детей от 2 до 20 лет. "Мы все делаем для того, чтобы дети развивались разносторонне, были активными, образованными, воспитанными и здоровыми. Часто выезжаем на природу. Во дворе у нас есть турник, летом – бассейн, батут. Зимой всей семьей ходим на каток или катаемся с горок на "ватрушках". Есть и семейные традиции. Любимый праздник – Рождество. Все участвуют в его подготовке: украшают дом, старшие готовят подарки младшим. Весело отмечаем и дни рождения. Мила радует нас своими вкусными тортами", – цитирует пресс-служба министерства слова Чухонцевой.Кроме того, знак отличия "Семейная доблесть" получили семья Ивановых из Троицкого района, воспитавшая 10 детей, 7 из которых приемные, и трудовая династия Кошутиных из Снежинска. По словам Ирины Ивановой, семеро из десяти детей пришли в семью в течение года (август 2006 года – сентябрь 2007 года). "Пришли и остались навсегда, тоже стали своими. В нашей семье шесть разных фамилий, но мы все одно целое, хоть и разбежались уже по белому свету. Мы живем в маленьком селе Берлин Челябинской области, а наши дети покоряют Москву и Ростов-на-Дону, Минск и Дубаи, Нидерланды. Алексей служит в Иркутске в ракетных войсках. Куда полетят нынешние студенты? Не знаю. Для меня главное: где бы ни жили, чем бы ни занимались – должны быть порядочными людьми!" – цитирует пресс-служба министерства слова Ивановой.Министерство социальных отношений региона напоминает, что знак отличия "Семейная доблесть" был учрежден в Челябинской области в 2008 году. Его получили 36 семей. Удостоенные знака "Семейная доблесть" получают вознаграждение 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221128/zaripova-1834762171.html

https://ria.ru/20221126/zvanie-1834463329.html

https://ria.ru/20221125/nagrady-1834367574.html

челябинская область

снежинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинская область, снежинск, алексей текслер