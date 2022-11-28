Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"
Омбудсмен Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра".
"Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" – важный шаг в обеспечении и защиты прав и свобод юных граждан России со сложной судьбой", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что объедение усилий в этом направлении позволит "более тщательно и глубоко проводить мониторинг защиты прав детей с редкими и тяжелыми заболеваниями".
Стороны смогут организовывать совместные мероприятия, совершенствовать законодательство, чтобы дети и их родители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, "чувствовали заботу и поддержку".
10 ноября, 11:44"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи