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Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра" - РИА Новости, 28.11.2022
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Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"
Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра" - РИА Новости, 28.11.2022
Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:50
2022-11-28T15:50
общество
россия
татьяна москалькова
фонд "круг добра"
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра".Она отметила, что объедение усилий в этом направлении позволит "более тщательно и глубоко проводить мониторинг защиты прав детей с редкими и тяжелыми заболеваниями".Стороны смогут организовывать совместные мероприятия, совершенствовать законодательство, чтобы дети и их родители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, "чувствовали заботу и поддержку".
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общество, россия, татьяна москалькова, фонд "круг добра", здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Фонд "Круг добра", Здоровье - Общество
15:50 28.11.2022
 
Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"

Омбудсмен Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра".
"Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" – важный шаг в обеспечении и защиты прав и свобод юных граждан России со сложной судьбой", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что объедение усилий в этом направлении позволит "более тщательно и глубоко проводить мониторинг защиты прав детей с редкими и тяжелыми заболеваниями".
Стороны смогут организовывать совместные мероприятия, совершенствовать законодательство, чтобы дети и их родители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, "чувствовали заботу и поддержку".
Упаковка в блистеры - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 11:44
"Круг добра" заключил соглашение со службой поиска медпомощи
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаФонд "Круг добра"Здоровье - Общество
 
 
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