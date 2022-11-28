https://ria.ru/20221128/moskalkova-1834792923.html

Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"

Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра" - РИА Новости, 28.11.2022

Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с фондом "Круг добра"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:50

2022-11-28T15:50

2022-11-28T15:50

общество

россия

татьяна москалькова

фонд "круг добра"

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра".Она отметила, что объедение усилий в этом направлении позволит "более тщательно и глубоко проводить мониторинг защиты прав детей с редкими и тяжелыми заболеваниями".Стороны смогут организовывать совместные мероприятия, совершенствовать законодательство, чтобы дети и их родители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, "чувствовали заботу и поддержку".

https://ria.ru/20221110/soglashenie-1830438304.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, фонд "круг добра", здоровье - общество