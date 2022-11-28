https://ria.ru/20221128/moldaviya-1834833784.html

В Молдавии протестующие подали жалобу в Генпрокуратуру на чиновников

В Молдавии протестующие подали жалобу в Генпрокуратуру на чиновников - РИА Новости, 28.11.2022

В Молдавии протестующие подали жалобу в Генпрокуратуру на чиновников

Организаторы акции протеста в Кишиневе подали жалобу в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовные дела в отношении чиновников и членов правительства... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:37

2022-11-28T17:37

2022-11-28T17:37

сергей литвиненко

кишинев

молдавия

майя санду

игорь гросу

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Организаторы акции протеста в Кишиневе подали жалобу в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовные дела в отношении чиновников и членов правительства Молдавии, чья переписка была ранее обнародована."Подали жалобу на министра юстиции Литвиненко, советников президента. Рассчитываем, что Генпрокуратура откроет дело, чтобы внести ясность в том, что касается правдивости этих переписок", – заявил журналистам один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. 11 ноября на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу обвинил в произошедшем оппозицию и ФСБ России. Прокуратура завела уголовное дело, СБ Молдавии хочет просить о сотрудничестве администрацию приложения Telegram. Неделей позже на том же сайте разоблачений появились переписки, которые якобы принадлежат главе МВД Анне Ревенко. А 25 ноября были опубликованы и переписки временно исполняющего обязанности генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну.В понедельник в Кишиневе проходит очередной митинг протеста, манифестанты пикетируют здание генпрокуратуры, призывая временно исполняющего обязанности руководителя ведомства Иона Мунтяну подать в отставку. Ранее он поддержал решение правительства запретить партию "Шор". Участники акции сформировали несколько колонн, которые стартовали в разных районах города и сошлись перед генпрокуратурой, заблокировав движение транспорта на главной улице Кишинева. Участники акции держат плакаты с антиправительственными лозунгами.Акция, по данным организаторов, собрала более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20221128/gaz-1834682668.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

кишинев

молдавия

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сергей литвиненко, кишинев, молдавия, майя санду, игорь гросу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)