https://ria.ru/20221128/mobilizatsiya-1834728211.html

Жалоб по теме кредитных каникул для мобилизованных мало, заявила эксперт

Жалоб по теме кредитных каникул для мобилизованных мало, заявила эксперт - РИА Новости, 28.11.2022

Жалоб по теме кредитных каникул для мобилизованных мало, заявила эксперт

Анализ претензий потребителей к банкам по теме кредитных каникул для мобилизованных и их родственников показывает, что ошибок со стороны кредитных организаций... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:51

2022-11-28T12:51

2022-11-28T12:54

специальная военная операция на украине

экономика

евгения лазарева

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Анализ претензий потребителей к банкам по теме кредитных каникул для мобилизованных и их родственников показывает, что ошибок со стороны кредитных организаций мало и они быстро исправляются, что же касается жалоб граждан на форумах, они говорят о все еще невысоком уровне финансовой грамотности: потребители не осознают, что кредитные каникулы - это не амнистия и платить по кредиту все равно нужно, заявила РИА Новости руководитель фонда "За права заёмщиков" Евгения Лазарева."Анализ претензий потребителей к банкам по теме кредитных каникул для мобилизованных и их родственников показывает, что уровень правовой и финансовой грамотности населения всё ещё ниже необходимого уровня. К сожалению, часть потребителей не осознают, что кредитные каникулы - это не амнистия и не бесплатный период. Платить всё равно нужно, просто размер платежа снижается", - прокомментировала она жалобы, оставленные на специализированных форумах."Также многие забывают, что любые меры поддержки в нашей стране предоставляются только заявительным порядком, а не безусловным. Даже если об этих мерах объявил президент", - добавила Лазарева. Но поведение граждан объяснимо - родственники мобилизованных находятся в тревожном состоянии и не всегда могут сориентироваться, отметила эксперт.При этом она сообщила, что человеческий фактор и ошибки со стороны сотрудников банков тоже имеют место. "Но таких случаев крайне мало и, опять же, банки стремятся оперативно ситуацию исправить. В целом, можно сказать, что обоснованных жалоб по теме кредитных каникул очень мало, и это положительная тенденция", - сообщила эксперт.В сам же фонд не поступило ни одной жалобы по теме кредитных каникул, добавила она.Сейчас мобилизованные граждане и их родственники имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в СВО. Такие каникулы предоставляются на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации, увеличенные на 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время СВО.

https://ria.ru/20221118/kridity-1832540448.html

https://ria.ru/20221121/nalog-1833161491.html

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экономика, евгения лазарева