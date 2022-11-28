https://ria.ru/20221128/missiya-1834808519.html

В Китае рассказали о задачах пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-15"

В Китае рассказали о задачах пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-15" - РИА Новости, 28.11.2022

В Китае рассказали о задачах пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-15"

Китайские космонавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу отправятся на китайскую космическую станцию для выполнения миссии "Шэньчжоу-15". Командиром экипажа... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:24

2022-11-28T16:24

2022-11-28T16:24

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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские космонавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу отправятся на китайскую космическую станцию для выполнения миссии "Шэньчжоу-15". Командиром экипажа является Фэй Цзюньлун, заявил помощник начальника Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА) Цзи Цимин на пресс-конференции в понедельник.Фэй Цзюньлун ранее участвовал в пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-6", а Дэн Цинмин и Чжан Лу отправятся в космос впервые, заявил Цзи Цимин.По сообщению Цзи Цимина, данный полет станет шестым по счету в этом году в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая, а также последним на этапе строительства китайской космической станции.Во время своего пребывания на орбите члены экипажа "Шэньчжоу-15" станут свидетелями прибытия грузового космического корабля "Тяньчжоу-6" и пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16", а также передадут работу членам экипажа "Шэньчжоу-16".Цзи Цимин также сообщил, что космонавты "Шэньчжоу-15" пробудут на орбите шесть месяцев и вернутся на Землю в мае следующего года.Во время миссии члены экипажа "Шэньчжоу-15" выполнят работу по разблокировке, установлению и тестированию 15 кабин для научных экспериментов и проведут более 40 научных экспериментов и технических испытаний в области исследования и применения науки о космосе, космической медицины и космических технологий.Кроме того, они три-четыре раза осуществят внекорабельную деятельность и совершат установку расширенных насосных агрегатов лабораторного модуля "Мэнтянь" и платформы экспонирования полезной нагрузки, сказал Цзи Цимин.Вместе с этим, экипаж "Шэньчжоу-15" проверит режим выхода из грузовой шлюзовой кабины модуля "Мэнтянь" и будет сотрудничать с Землей, чтобы шесть раз выполнить задачи по выходу груза из кабины, сообщил он.Согласно плану, пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" будет запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" (Long March-2F) в 23:08 вторника (по пекинскому времени) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.По словам Цзи Цимина, после выхода на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-15" совершит быстрое автоматическое сближение и стыковку с передним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ" китайской космической станции. Благодаря этому космическая станция будет расширена до своей самой большой конфигурации с тремя модулями и тремя космическими кораблями общей массой почти 100 тонн.Под тремя модулями подразумеваются: основной модуль "Тяньхэ" и два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три космических корабля - это грузовой корабль "Тяньчжоу-5" и два космических корабля "Шэньчжоу-15" и "Шэньчжоу-14".

https://ria.ru/20221117/ekipazh-1832239952.html

https://ria.ru/20221128/zapusk-1834699907.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, земля, космос