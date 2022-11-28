https://ria.ru/20221128/minoborony-1834766797.html

ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники

ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники - РИА Новости, 28.11.2022

ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники

Уже почти 7,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожено за время российской спецоперации, сообщило в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:39

2022-11-28T14:39

2022-11-28T14:40

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уже почти 7,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожено за время российской спецоперации, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834761401.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины