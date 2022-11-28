https://ria.ru/20221128/minoborony-1834766797.html
ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники
ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники - РИА Новости, 28.11.2022
ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники
Уже почти 7,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожено за время российской спецоперации, сообщило в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:39
2022-11-28T14:39
2022-11-28T14:40
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уже почти 7,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уничтожено за время российской спецоперации, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834761401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:39 28.11.2022 (обновлено: 14:40 28.11.2022)
ВС России уничтожили почти 7,4 тысячи единиц украинской военной автотехники
Российские силы за время спецоперации уничтожили почти 7,4 тысячи единиц автотехники ВСУ