https://ria.ru/20221128/meduchrezhdeniya-1834875775.html
Медучреждения Кубани получили более 1 тыс единиц оборудования в 2022 г
Медучреждения Кубани получили более 1 тыс единиц оборудования в 2022 г - РИА Новости, 28.11.2022
Медучреждения Кубани получили более 1 тыс единиц оборудования в 2022 г
Более 1 тысячи единиц оборудования поставили в медучреждения Кубани в 2022 году, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:24
2022-11-28T20:24
2022-11-28T20:24
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
здоровье - общество
кущевская
красноармейский район
анапа
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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Более 1 тысячи единиц оборудования поставили в медучреждения Кубани в 2022 году, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев."Сегодня в крае идет активное строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник и медицинских комплексов. Прекрасно понимаем, что без современного оборудования все это не имело бы никакого значения. Мы продолжаем выполнять все социальные обязательства перед жителями. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" закупаем новую технику. Более тысячи единиц оборудования уже поставили в медучреждения края, в том числе рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, аппараты компьютерной томографии и МРТ", – отметил Кондратьев.Он добавил, что поставка современной цифровой техники и оборудования позволяет сократить время ожидания на обследования в несколько раз, повысить в муниципалитетах доступность самых современных медицинских услуг и качество диагностики пациентов.По словам губернатора, сейчас ожидаются поставки новых аппаратов компьютерной томографии в районные больницы Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Новокубанского и Красноармейского районов, а также в поликлиники Анапы, Сочи и Армавира. Специалисты ведут установку комплектующих нового аппарата МРТ в сочинскую городскую больницу №1.Уточняется, что нацпроект "Здравоохранение" позволяет закупать новое оборудование, строить и капитально ремонтировать медучреждения, а также устанавливать ФАПы в регионе.По данным краевых властей, в 2022 году модернизация охватит 56 медицинских организаций. Эта работа находится на особом контроле губернатора края.
https://ria.ru/20221004/reshenie-1821572675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вениамин кондратьев, здоровье - общество, кущевская, красноармейский район, анапа
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Здоровье - Общество, Кущевская, Красноармейский район, Анапа
Медучреждения Кубани получили более 1 тыс единиц оборудования в 2022 г
Медучреждения Кубани получили более 1 тыс единиц оборудования в 2022 г
КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Более 1 тысячи единиц оборудования поставили в медучреждения Кубани в 2022 году, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Сегодня в крае идет активное строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник и медицинских комплексов. Прекрасно понимаем, что без современного оборудования все это не имело бы никакого значения. Мы продолжаем выполнять все социальные обязательства перед жителями. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" закупаем новую технику. Более тысячи единиц оборудования уже поставили в медучреждения края, в том числе рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, аппараты компьютерной томографии и МРТ", – отметил Кондратьев.
Он добавил, что поставка современной цифровой техники и оборудования позволяет сократить время ожидания на обследования в несколько раз, повысить в муниципалитетах доступность самых современных медицинских услуг и качество диагностики пациентов.
По словам губернатора, сейчас ожидаются поставки новых аппаратов компьютерной томографии в районные больницы Ейского, Кущевского
, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Новокубанского и Красноармейского районов
, а также в поликлиники Анапы
, Сочи
и Армавира
. Специалисты ведут установку комплектующих нового аппарата МРТ в сочинскую городскую больницу №1.
Уточняется, что нацпроект "Здравоохранение" позволяет закупать новое оборудование, строить и капитально ремонтировать медучреждения, а также устанавливать ФАПы в регионе.
По данным краевых властей, в 2022 году модернизация охватит 56 медицинских организаций. Эта работа находится на особом контроле губернатора края.