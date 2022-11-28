https://ria.ru/20221128/mediki-1834762473.html

Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей

Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей - РИА Новости, 28.11.2022

Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей

Бригада из 30 медицинских специалистов, которые в течение ноября проводили обследование детей из школ и детских садов на территории Новоазовского района... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:28

2022-11-28T14:28

2022-11-28T14:28

архангельская область

общество

новоазовский район

владимир путин

донецкая народная республика

архангельск

здоровье - общество

архангельская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя – РИА Новости. Бригада из 30 медицинских специалистов, которые в течение ноября проводили обследование детей из школ и детских садов на территории Новоазовского района Донецкой Народной Республики, возвращается в Архангельск, сообщила пресс-служба правительства региона.В Новоазовском районе ДНР бригада архангельских медиков обследовала несколько тысяч детей, которые на протяжении ряда лет не получали регулярной квалифицированной медицинской помощи."Бригада врачей комплексно обследовала учащихся 17 школ и воспитанников 13 детских садов, много лет не проходивших диспансеризацию. Установленный бригаде архангельских врачей план выполнен на сто процентов", - сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводятся в сообщении.Углубленные профилактические осмотры медики проводили на базе общеобразовательных организаций в разных населенных пунктах Новоазовского района, что сделало диспансеризацию более удобной для детей и их родителей. Прибытие медицинских специалистов из Архангельска стало для местного населения долгожданным событием, отметили в пресс-службе правительства региона.В состав бригады архангельских медиков вошли педиатры, неврологи, детский хирург, стоматологи, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, а также специалисты среднего медицинского звена. При этом отдельные специальности представлены сразу несколькими врачами, что позволяет ускорить рабочий процесс и более оперативно предоставить родителям результаты профосмотров.Родители детей Донбасса рассказали, что медиков ждали, поскольку долгое время маленьких пациентов никто не обследовал. По результатам медицинских осмотров врачи также дали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические манипуляции.Отмечается, что как правило, ребята нуждаются в стоматологических процедурах. Во время медицинских осмотров выявляли тех, кто нуждается в неотложной хирургической помощи. Подростки чаще обращаются к архангельским медикам с неврологическими проблемами. Многих школьников беспокоят головные боли.Детская диспансеризация началась в Донецкой и Луганской народных республиках по поручению президента России Владимира Путина. Всех несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет планируется обследовать до конца мая 2023 года. Команда архангельских медиков стала одной из 10 медицинских бригад, проводящих профилактические медицинские осмотры.

https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html

https://ria.ru/20221116/pozharnye-1831957464.html

https://ria.ru/20221119/arkhangelsk-1832731235.html

новоазовский район

донецкая народная республика

архангельск

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новоазовский район, владимир путин, донецкая народная республика, архангельск, здоровье - общество, архангельская область