https://ria.ru/20221128/mediki-1834762473.html
Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей
Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей - РИА Новости, 28.11.2022
Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей
Бригада из 30 медицинских специалистов, которые в течение ноября проводили обследование детей из школ и детских садов на территории Новоазовского района... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:28
2022-11-28T14:28
2022-11-28T14:28
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя – РИА Новости. Бригада из 30 медицинских специалистов, которые в течение ноября проводили обследование детей из школ и детских садов на территории Новоазовского района Донецкой Народной Республики, возвращается в Архангельск, сообщила пресс-служба правительства региона.В Новоазовском районе ДНР бригада архангельских медиков обследовала несколько тысяч детей, которые на протяжении ряда лет не получали регулярной квалифицированной медицинской помощи."Бригада врачей комплексно обследовала учащихся 17 школ и воспитанников 13 детских садов, много лет не проходивших диспансеризацию. Установленный бригаде архангельских врачей план выполнен на сто процентов", - сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводятся в сообщении.Углубленные профилактические осмотры медики проводили на базе общеобразовательных организаций в разных населенных пунктах Новоазовского района, что сделало диспансеризацию более удобной для детей и их родителей. Прибытие медицинских специалистов из Архангельска стало для местного населения долгожданным событием, отметили в пресс-службе правительства региона.В состав бригады архангельских медиков вошли педиатры, неврологи, детский хирург, стоматологи, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, а также специалисты среднего медицинского звена. При этом отдельные специальности представлены сразу несколькими врачами, что позволяет ускорить рабочий процесс и более оперативно предоставить родителям результаты профосмотров.Родители детей Донбасса рассказали, что медиков ждали, поскольку долгое время маленьких пациентов никто не обследовал. По результатам медицинских осмотров врачи также дали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические манипуляции.Отмечается, что как правило, ребята нуждаются в стоматологических процедурах. Во время медицинских осмотров выявляли тех, кто нуждается в неотложной хирургической помощи. Подростки чаще обращаются к архангельским медикам с неврологическими проблемами. Многих школьников беспокоят головные боли.Детская диспансеризация началась в Донецкой и Луганской народных республиках по поручению президента России Владимира Путина. Всех несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет планируется обследовать до конца мая 2023 года. Команда архангельских медиков стала одной из 10 медицинских бригад, проводящих профилактические медицинские осмотры.
https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html
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общество, новоазовский район, владимир путин, донецкая народная республика, архангельск, здоровье - общество, архангельская область
Архангельская область, Общество, Новоазовский район, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Архангельск, Здоровье - Общество, Архангельская область
Архангельские медики возвращаются из ДНР, где обследовали детей
Бригада из 30 архангельских медиков возвращается из ДНР, где обследовали детей
АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя – РИА Новости. Бригада из 30 медицинских специалистов, которые в течение ноября проводили обследование детей из школ и детских садов на территории Новоазовского района Донецкой Народной Республики, возвращается в Архангельск, сообщила пресс-служба правительства региона.
В Новоазовском районе ДНР бригада архангельских медиков обследовала несколько тысяч детей, которые на протяжении ряда лет не получали регулярной квалифицированной медицинской помощи.
"Бригада врачей комплексно обследовала учащихся 17 школ и воспитанников 13 детских садов, много лет не проходивших диспансеризацию. Установленный бригаде архангельских врачей план выполнен на сто процентов", - сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский, слова которого приводятся в сообщении.
Углубленные профилактические осмотры медики проводили на базе общеобразовательных организаций в разных населенных пунктах Новоазовского района, что сделало диспансеризацию более удобной для детей и их родителей. Прибытие медицинских специалистов из Архангельска стало для местного населения долгожданным событием, отметили в пресс-службе правительства региона.
В состав бригады архангельских медиков вошли педиатры, неврологи, детский хирург, стоматологи, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, а также специалисты среднего медицинского звена. При этом отдельные специальности представлены сразу несколькими врачами, что позволяет ускорить рабочий процесс и более оперативно предоставить родителям результаты профосмотров.
Родители детей Донбасса
рассказали, что медиков ждали, поскольку долгое время маленьких пациентов никто не обследовал. По результатам медицинских осмотров врачи также дали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические манипуляции.
Отмечается, что как правило, ребята нуждаются в стоматологических процедурах. Во время медицинских осмотров выявляли тех, кто нуждается в неотложной хирургической помощи. Подростки чаще обращаются к архангельским медикам с неврологическими проблемами. Многих школьников беспокоят головные боли.
Детская диспансеризация началась в Донецкой и Луганской народных республиках
по поручению президента России Владимира Путина
. Всех несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет планируется обследовать до конца мая 2023 года. Команда архангельских медиков стала одной из 10 медицинских бригад, проводящих профилактические медицинские осмотры.