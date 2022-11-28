https://ria.ru/20221128/medal-1834771958.html

Россия завоевала восемь медалей на турнире по информатике в Болгарии

Россия завоевала восемь медалей на турнире по информатике в Болгарии - РИА Новости, 28.11.2022

Россия завоевала восемь медалей на турнире по информатике в Болгарии

Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:54

2022-11-28T14:54

2022-11-28T17:04

россия

болгария

образование - общество

технологии

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."С 23 по 27 ноября в городе Шумене (Республика Болгария) прошел XIV Международный осенний турнир по информатике (IATI2022). Старшая и юниорская российские сборные участвовали в нем дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга. Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали", - говорится в сообщении.МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."С 23 по 27 ноября в городе Шумене (Республика Болгария) прошел XIV Международный осенний турнир по информатике (IATI2022). Старшая и юниорская российские сборные участвовали в нем дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга. Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские команды были сформированы по итогам летних учебно-тренировочных сборов, которые проводились в июне среди призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников."Мы ведем поступательную работу по развитию талантов школьников, в том числе и по различным IT-направлениям. Реализуется множество проектов – от создания инженерных классов до привлечения ребят к дополнительным занятиям по информатике и робототехнике. Особо отмечу тренеров команды, которые вложили свои силы в подготовку ребят. Достигнутый результат показывает другим школьникам: чтобы побеждать, прославляя свою школу и свою страну, нужно хорошо учиться и не останавливаться на достигнутом. Еще раз поздравляю!" – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба.Международный осенний турнир по информатике проходит с 2009 года. В 2021 году по итогам состязаний старшая российская сборная была удостоена трех золотых медалей и одной серебряной, младшая сборная – двух золотых и двух серебряных. Российские школьники участвуют в турнире с 2014 года.

https://ria.ru/20221119/kvoty-1832711843.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819650813.html

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россия, болгария, образование - общество, технологии, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)