https://ria.ru/20221128/medal-1834771958.html
Россия завоевала восемь медалей на турнире по информатике в Болгарии
Россия завоевала восемь медалей на турнире по информатике в Болгарии - РИА Новости, 28.11.2022
Россия завоевала восемь медалей на турнире по информатике в Болгарии
Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:54
2022-11-28T14:54
2022-11-28T17:04
россия
болгария
образование - общество
технологии
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."С 23 по 27 ноября в городе Шумене (Республика Болгария) прошел XIV Международный осенний турнир по информатике (IATI2022). Старшая и юниорская российские сборные участвовали в нем дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга. Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали", - говорится в сообщении.МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."С 23 по 27 ноября в городе Шумене (Республика Болгария) прошел XIV Международный осенний турнир по информатике (IATI2022). Старшая и юниорская российские сборные участвовали в нем дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга. Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские команды были сформированы по итогам летних учебно-тренировочных сборов, которые проводились в июне среди призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников."Мы ведем поступательную работу по развитию талантов школьников, в том числе и по различным IT-направлениям. Реализуется множество проектов – от создания инженерных классов до привлечения ребят к дополнительным занятиям по информатике и робототехнике. Особо отмечу тренеров команды, которые вложили свои силы в подготовку ребят. Достигнутый результат показывает другим школьникам: чтобы побеждать, прославляя свою школу и свою страну, нужно хорошо учиться и не останавливаться на достигнутом. Еще раз поздравляю!" – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба.Международный осенний турнир по информатике проходит с 2009 года. В 2021 году по итогам состязаний старшая российская сборная была удостоена трех золотых медалей и одной серебряной, младшая сборная – двух золотых и двух серебряных. Российские школьники участвуют в турнире с 2014 года.
https://ria.ru/20221119/kvoty-1832711843.html
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россия, болгария, образование - общество, технологии, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Болгария, Образование - Общество, Технологии, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
14:54 28.11.2022 (обновлено: 17:04 28.11.2022)
Россия завоевала восемь медалей на турнире по информатике в Болгарии
Минпросвещения: сборная России завоевала шесть золотых и две серебряные медали на IATI2022
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"С 23 по 27 ноября в городе Шумене (Республика Болгария) прошел XIV Международный осенний турнир по информатике (IATI2022). Старшая и юниорская российские сборные участвовали в нем дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга. Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сборная завоевала восемь медалей, шесть золотых и две серебряные, на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"С 23 по 27 ноября в городе Шумене (Республика Болгария) прошел XIV Международный осенний турнир по информатике (IATI2022). Старшая и юниорская российские сборные участвовали в нем дистанционно, из своих регионов, с использованием прокторинга. Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские команды были сформированы по итогам летних учебно-тренировочных сборов, которые проводились в июне среди призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
"Мы ведем поступательную работу по развитию талантов школьников, в том числе и по различным IT-направлениям. Реализуется множество проектов – от создания инженерных классов до привлечения ребят к дополнительным занятиям по информатике и робототехнике. Особо отмечу тренеров команды, которые вложили свои силы в подготовку ребят. Достигнутый результат показывает другим школьникам: чтобы побеждать, прославляя свою школу и свою страну, нужно хорошо учиться и не останавливаться на достигнутом. Еще раз поздравляю!" – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба.
Международный осенний турнир по информатике проходит с 2009 года. В 2021 году по итогам состязаний старшая российская сборная была удостоена трех золотых медалей и одной серебряной, младшая сборная – двух золотых и двух серебряных. Российские школьники участвуют в турнире с 2014 года.