https://ria.ru/20221128/mariupol-1834867709.html

Липецкие строители к Новому году отремонтируют 25 МКД в Мариуполе

Липецкие строители к Новому году отремонтируют 25 МКД в Мариуполе - РИА Новости, 28.11.2022

Липецкие строители к Новому году отремонтируют 25 МКД в Мариуполе

Липецкие специалисты сделают все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения Донбасса, заявил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:37

2022-11-28T19:37

2022-11-28T19:37

липецкая область

общество

игорь артамонов

донбасс

липецкая область

мариуполь

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ЛИПЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Липецкие специалисты сделают все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения Донбасса, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он сообщил, что липецкие строители восстанавливают в Мариуполе 25 многоквартирных домов (МКД), на 17 домах уже закрыт тепловой контур, на большинстве объектов практически завершен ремонт крыш. Завершить работы планируется до Нового года, чтобы более тысячи семей встретили праздник в теплых квартирах.Как сообщил глава региона, восстанавливают строители и объекты соцкультбыта – школу, детский сад и лицей, в котором ранее учились более пятисот детей. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы первого сентября 2023 года учреждение вновь открыло двери. Уже отремонтировали систему теплоснабжения, заменили окна и двери, завершают кровельные работы.В Володарском районе сданы четыре объекта водоснабжения и четыре школы. До конца года еще необходимо отремонтировать 28 объектов теплоснабжения, 24 из них уже введены в строй.

https://ria.ru/20221125/gospodderzhka-1834176950.html

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Евгения Нефедова

общество, игорь артамонов, донбасс, липецкая область, мариуполь