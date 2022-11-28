https://ria.ru/20221128/kurs-1834800724.html

Официальный курс доллара на вторник составил 60,75 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 60,75 рубля - РИА Новости, 28.11.2022

Официальный курс доллара на вторник составил 60,75 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 27,23 копейки, до 60,7520 рубля, курс евро увеличился на 42,46 копейки, до 63,3008... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:08

2022-11-28T16:08

2022-11-28T16:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 27,23 копейки, до 60,7520 рубля, курс евро увеличился на 42,46 копейки, до 63,3008 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи

https://ria.ru/20221127/dollar-1834515143.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа