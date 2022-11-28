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Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/krym-1834832234.html
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО - РИА Новости, 28.11.2022
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на обещание советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:29
2022-11-28T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
россия
республика крым
ялта
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на обещание советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка сделать видеовключение с набережной в Ялте.Он написал, что такое мероприятие можно организовать для украинцев из СИЗО в Крыму."Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — отметил политик.Ранее Подоляк пообещал через полгода сделать включение с набережной в Ялте.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221102/krym-1828683662.html
украина
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в мире, украина, михаил подоляк, россия, республика крым, ялта, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Россия, Республика Крым, Ялта, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:29 28.11.2022 (обновлено: 18:35 28.11.2022)
 
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО

Медведев предложил советнику офиса Зеленского Подоляку видеовключение из крымского СИЗО

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на обещание советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка сделать видеовключение с набережной в Ялте.
Он написал, что такое мероприятие можно организовать для украинцев из СИЗО в Крыму.
"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — отметил политик.
Ранее Подоляк пообещал через полгода сделать включение с набережной в Ялте.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякРоссияРеспублика КрымЯлтаДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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