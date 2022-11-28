https://ria.ru/20221128/krym-1834832234.html

Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО

Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО - РИА Новости, 28.11.2022

Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на обещание советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:29

2022-11-28T17:29

2022-11-28T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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республика крым

ялта

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на обещание советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка сделать видеовключение с набережной в Ялте.Он написал, что такое мероприятие можно организовать для украинцев из СИЗО в Крыму."Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — отметил политик.Ранее Подоляк пообещал через полгода сделать включение с набережной в Ялте.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221102/krym-1828683662.html

украина

россия

республика крым

ялта

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Кирилл Волков

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