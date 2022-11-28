https://ria.ru/20221128/krym-1834832234.html
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО - РИА Новости, 28.11.2022
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на обещание советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:29
2022-11-28T17:29
2022-11-28T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
россия
республика крым
ялта
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на обещание советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка сделать видеовключение с набережной в Ялте.Он написал, что такое мероприятие можно организовать для украинцев из СИЗО в Крыму."Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — отметил политик.Ранее Подоляк пообещал через полгода сделать включение с набережной в Ялте.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221102/krym-1828683662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Россия, Республика Крым, Ялта, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:29 28.11.2022 (обновлено: 18:35 28.11.2022)
Медведев предложил офису Зеленского видеовключение из крымского СИЗО
Медведев предложил советнику офиса Зеленского Подоляку видеовключение из крымского СИЗО