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Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для питомцев - РИА Новости, 28.11.2022
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Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для питомцев
Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для питомцев - РИА Новости, 28.11.2022
Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для питомцев
Россельхознадзор планирует провести инспекции двенадцати предприятий европейских стран, поставляющих в Россию корма для домашних животных с нарушениями,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:46
2022-11-28T11:46
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
экономика
здоровье - общество
испания
италия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор планирует провести инспекции двенадцати предприятий европейских стран, поставляющих в Россию корма для домашних животных с нарушениями, сообщается на сайте ведомства."Поступающая в Россию продукция проходит тщательный контроль со стороны Россельхознадзора, в ходе которого ведомство продолжает выявлять нарушения. В связи с этим планируется проведение инспекций 12 предприятий Испании, Италии, Франции, Дании, Германии и Сербии, к поставкам которых имеются замечания, в том числе касающиеся обнаружения ГМО, несоответствий компонентному составу, и по которым не были предоставлены материалы по выявленным нарушениям", - говорится в сообщении.Кроме того, в отношении пяти предприятий Германии и Нидерландов, которые не поставляли свою продукцию с момента возобновления сертификации, Россельхознадзор запросил дополнительную информацию у компетентных ведомств для принятия решения о продлении их сертификации после 31 декабря текущего года, добавляет ведомство.Уточняется, что сейчас поставки без ограничений осуществляются из Франции, Италии, Сербии, Китая, государств-членов ЕАЭС, Бразилии, Венгрии, Австрии и некоторых других стран. Также разрешен экспорт кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных 36 компаниям Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии и Дании.Россельхознадзор отмечает, что всего с начала года по 18 ноября в Россию ввезено порядка ста тысяч тонн такой продукции. При этом на фоне сокращения поставок из одних стран, значительно увеличился экспорт из Италии (+15%), Нидерландов (в 3,7 раза), Китая (в 2,1 раза), Испании (+23%) и стран ЕАЭС (в пять раз).
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, экономика, здоровье - общество, испания, италия, франция, дания, германия, сербия
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Экономика, Здоровье - Общество, Испания, Италия, Франция, Дания, Германия, Сербия
11:46 28.11.2022
 
Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для питомцев

Россельхознадзор проверит европейские предприятия, ввозящие корма для домашних животных

© Depositphotos.com / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / belchonock
Сухой корм для животных. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор планирует провести инспекции двенадцати предприятий европейских стран, поставляющих в Россию корма для домашних животных с нарушениями, сообщается на сайте ведомства.
"Поступающая в Россию продукция проходит тщательный контроль со стороны Россельхознадзора, в ходе которого ведомство продолжает выявлять нарушения. В связи с этим планируется проведение инспекций 12 предприятий Испании, Италии, Франции, Дании, Германии и Сербии, к поставкам которых имеются замечания, в том числе касающиеся обнаружения ГМО, несоответствий компонентному составу, и по которым не были предоставлены материалы по выявленным нарушениям", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в отношении пяти предприятий Германии и Нидерландов, которые не поставляли свою продукцию с момента возобновления сертификации, Россельхознадзор запросил дополнительную информацию у компетентных ведомств для принятия решения о продлении их сертификации после 31 декабря текущего года, добавляет ведомство.
Уточняется, что сейчас поставки без ограничений осуществляются из Франции, Италии, Сербии, Китая, государств-членов ЕАЭС, Бразилии, Венгрии, Австрии и некоторых других стран. Также разрешен экспорт кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных 36 компаниям Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии и Дании.
Россельхознадзор отмечает, что всего с начала года по 18 ноября в Россию ввезено порядка ста тысяч тонн такой продукции. При этом на фоне сокращения поставок из одних стран, значительно увеличился экспорт из Италии (+15%), Нидерландов (в 3,7 раза), Китая (в 2,1 раза), Испании (+23%) и стран ЕАЭС (в пять раз).
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