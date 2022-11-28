https://ria.ru/20221128/konventsiya-1834796308.html

Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов

Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов - РИА Новости, 28.11.2022

Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов

Россия хочет, чтобы новый протокол придал всем правилам Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) обязательный характер для укрепления этой конвенции, РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:58

2022-11-28T15:58

2022-11-28T15:58

россия

оон

войска рхбз

министерство обороны сша

сша

украина

геннадий гатилов

игорь кириллов

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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия хочет, чтобы новый протокол придал всем правилам Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) обязательный характер для укрепления этой конвенции, заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов."Наряду с подавляющим большинством государств-участников Россия убеждена, что эффективность конвенции была бы значительно повышена в случае принятия универсального, юридически обязательного, недискриминационного протокола, касающегося всех статей конвенции и предусматривающего эффективный механизм проверки", - сказал Гатилов во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве.Дипломат сожалеет, что разработка такого инструмента блокировалась с 2001 года США."Мы выступаем за возобновление работы над протоколом", - добавил Гатилов.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221127/mery-1834581966.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оон, войска рхбз, министерство обороны сша, сша, украина, геннадий гатилов, игорь кириллов