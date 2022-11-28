https://ria.ru/20221128/konventsiya-1834796308.html
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов - РИА Новости, 28.11.2022
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов
Россия хочет, чтобы новый протокол придал всем правилам Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) обязательный характер для укрепления этой конвенции, РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:58
2022-11-28T15:58
2022-11-28T15:58
россия
оон
войска рхбз
министерство обороны сша
сша
украина
геннадий гатилов
игорь кириллов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193392_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6625a619cd0ea5a4a42758df108b6676.jpg
ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия хочет, чтобы новый протокол придал всем правилам Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) обязательный характер для укрепления этой конвенции, заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов."Наряду с подавляющим большинством государств-участников Россия убеждена, что эффективность конвенции была бы значительно повышена в случае принятия универсального, юридически обязательного, недискриминационного протокола, касающегося всех статей конвенции и предусматривающего эффективный механизм проверки", - сказал Гатилов во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве.Дипломат сожалеет, что разработка такого инструмента блокировалась с 2001 года США."Мы выступаем за возобновление работы над протоколом", - добавил Гатилов.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221127/mery-1834581966.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193392_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_76dbf08e73428211fe131e14a550d9a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, войска рхбз, министерство обороны сша, сша, украина, геннадий гатилов, игорь кириллов
Россия, ООН, Войска РХБЗ, Министерство обороны США, США, Украина, Геннадий Гатилов, Игорь Кириллов
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов
Постпред Гатилов: Россия хочет, чтобы правила конвенции по биооружию были обязательны