Рейтинг@Mail.ru
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/konventsiya-1834796308.html
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов - РИА Новости, 28.11.2022
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов
Россия хочет, чтобы новый протокол придал всем правилам Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) обязательный характер для укрепления этой конвенции, РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:58
2022-11-28T15:58
россия
оон
войска рхбз
министерство обороны сша
сша
украина
геннадий гатилов
игорь кириллов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193392_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6625a619cd0ea5a4a42758df108b6676.jpg
ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия хочет, чтобы новый протокол придал всем правилам Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) обязательный характер для укрепления этой конвенции, заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов."Наряду с подавляющим большинством государств-участников Россия убеждена, что эффективность конвенции была бы значительно повышена в случае принятия универсального, юридически обязательного, недискриминационного протокола, касающегося всех статей конвенции и предусматривающего эффективный механизм проверки", - сказал Гатилов во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве.Дипломат сожалеет, что разработка такого инструмента блокировалась с 2001 года США."Мы выступаем за возобновление работы над протоколом", - добавил Гатилов.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221127/mery-1834581966.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193392_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_76dbf08e73428211fe131e14a550d9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, войска рхбз, министерство обороны сша, сша, украина, геннадий гатилов, игорь кириллов
Россия, ООН, Войска РХБЗ, Министерство обороны США, США, Украина, Геннадий Гатилов, Игорь Кириллов
15:58 28.11.2022
 
Правила конвенции по биооружию должны быть обязательными, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: Россия хочет, чтобы правила конвенции по биооружию были обязательны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия хочет, чтобы новый протокол придал всем правилам Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) обязательный характер для укрепления этой конвенции, заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
"Наряду с подавляющим большинством государств-участников Россия убеждена, что эффективность конвенции была бы значительно повышена в случае принятия универсального, юридически обязательного, недискриминационного протокола, касающегося всех статей конвенции и предусматривающего эффективный механизм проверки", - сказал Гатилов во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве.
Дипломат сожалеет, что разработка такого инструмента блокировалась с 2001 года США.
"Мы выступаем за возобновление работы над протоколом", - добавил Гатилов.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено из Украины после начала российской специальной военной операции.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 15:38
России следует принять меры против биологической агрессии США, заявили в СФ
 
РоссияООНВойска РХБЗМинистерство обороны СШАСШАУкраинаГеннадий ГатиловИгорь Кириллов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала