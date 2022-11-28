https://ria.ru/20221128/konsortsium-1834796460.html

Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии

Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии - РИА Новости, 28.11.2022

Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии

Свыше 10 вузов России и стран Азии вошли в консорциум научных исследований Арктики, соглашение заключено на IV Северном форуме по устойчивому развитию, сообщил... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:59

2022-11-28T15:59

2022-11-28T15:59

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

азия

арктика

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Свыше 10 вузов России и стран Азии вошли в консорциум научных исследований Арктики, соглашение заключено на IV Северном форуме по устойчивому развитию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовали мероприятия IV Международного Северного форума по устойчивому развитию. Основная тема форума в 2022 году – "Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии".Якутия готова сотрудничать с зарубежными странами в научных исследованиях таяния вечной мерзлоты, заявил глава региона в ходе пленарной сессии форума."В рамках пленарного заседания подписано соглашение о создании Российско-Азиатского консорциума арктических исследований. Это объединение научно-образовательных, исследовательских, профессионально-образовательных учреждений России и стран Азии. Сегодня в его состав вошли 13 учебных заведений, в том числе и наш Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова", - рассказал Николаев.По данным министерства по внешним связям и делам народом республики, в IV Северном форуме по устойчивому развитию принимают участие свыше 700 человек из более 30 российских регионов и восьми стран мира. В программу вошли 36 мероприятий: круглые столы, презентации, конференции. В обсуждениях участвуют представители министерств и ведомств, научных, образовательных и культурных учреждений страны, известные блогеры и общественные деятели.

https://ria.ru/20221128/yakutiya-1834721851.html

россия

азия

арктика

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

айсен николаев, россия, азия, арктика, республика саха (якутия)