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Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии - РИА Новости, 28.11.2022
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Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии
Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии - РИА Новости, 28.11.2022
Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии
Свыше 10 вузов России и стран Азии вошли в консорциум научных исследований Арктики, соглашение заключено на IV Северном форуме по устойчивому развитию, сообщил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:59
2022-11-28T15:59
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
азия
арктика
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Свыше 10 вузов России и стран Азии вошли в консорциум научных исследований Арктики, соглашение заключено на IV Северном форуме по устойчивому развитию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовали мероприятия IV Международного Северного форума по устойчивому развитию. Основная тема форума в 2022 году – "Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии".Якутия готова сотрудничать с зарубежными странами в научных исследованиях таяния вечной мерзлоты, заявил глава региона в ходе пленарной сессии форума."В рамках пленарного заседания подписано соглашение о создании Российско-Азиатского консорциума арктических исследований. Это объединение научно-образовательных, исследовательских, профессионально-образовательных учреждений России и стран Азии. Сегодня в его состав вошли 13 учебных заведений, в том числе и наш Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова", - рассказал Николаев.По данным министерства по внешним связям и делам народом республики, в IV Северном форуме по устойчивому развитию принимают участие свыше 700 человек из более 30 российских регионов и восьми стран мира. В программу вошли 36 мероприятий: круглые столы, презентации, конференции. В обсуждениях участвуют представители министерств и ведомств, научных, образовательных и культурных учреждений страны, известные блогеры и общественные деятели.
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айсен николаев, россия, азия, арктика, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Азия, Арктика, Республика Саха (Якутия)
15:59 28.11.2022
 
Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали в Якутии

Российско-азиатский консорциум исследований Арктики создали на форуме в Якутии

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Окрестности города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Свыше 10 вузов России и стран Азии вошли в консорциум научных исследований Арктики, соглашение заключено на IV Северном форуме по устойчивому развитию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовали мероприятия IV Международного Северного форума по устойчивому развитию. Основная тема форума в 2022 году – "Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и технологии".
Якутия готова сотрудничать с зарубежными странами в научных исследованиях таяния вечной мерзлоты, заявил глава региона в ходе пленарной сессии форума.
"В рамках пленарного заседания подписано соглашение о создании Российско-Азиатского консорциума арктических исследований. Это объединение научно-образовательных, исследовательских, профессионально-образовательных учреждений России и стран Азии. Сегодня в его состав вошли 13 учебных заведений, в том числе и наш Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова", - рассказал Николаев.
По данным министерства по внешним связям и делам народом республики, в IV Северном форуме по устойчивому развитию принимают участие свыше 700 человек из более 30 российских регионов и восьми стран мира. В программу вошли 36 мероприятий: круглые столы, презентации, конференции. В обсуждениях участвуют представители министерств и ведомств, научных, образовательных и культурных учреждений страны, известные блогеры и общественные деятели.
Подземная лаборатория института мерзлотоведения имени академика П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН в Якутске. - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 12:30Республика Саха (Якутия)
Якутия готова к сотрудничеству в исследовании вечной мерзлоты
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияАзияАрктикаРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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