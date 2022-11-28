Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье
Пушилин: более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное имущество
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМестный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела ВСУ в одном из пригородных районов Донецка
Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела ВСУ в одном из пригородных районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Более 23 тысяч жителей Донецкой Народной республики обратились за компенсацией за утраченное в ходе боевых действий жилье и имущество, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин во время совещания с правительством республики.
"На оперативном совещании с председателем и членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов, среди которых (вопрос – ред.) о ходе выплат компенсации за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество. Всего поступило 23 360 заявлений, из них на этой неделе – 1556. Приняты решения по 1747 заявлениям, что говорит об увеличении темпов рассмотрения, но они еще недостаточны", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что правительство рассмотрело вопрос лицензирования школ республики в соответствии с законодательством России. Он уточнил, что большинство школ не соответствуют российским стандартам, к концу 2025 года в 369 школах планируется провести капремонт, а в 17 - реконструкции. "За пять лет все школы региона мы должны довести до российских стандартов", - написал он.
Кроме того, по его словам, на совещании обсудили оплату питания старшеклассников в школах, а также вопросы восстановления объектов республики.