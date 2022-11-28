https://ria.ru/20221128/kompensatsiya-1834777661.html

Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье

Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье - РИА Новости, 28.11.2022

Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье

Более 23 тысяч жителей Донецкой Народной республики обратились за компенсацией за утраченное в ходе боевых действий жилье и имущество, сообщил врио главы ДНР... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:10

2022-11-28T15:10

2022-11-28T15:10

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

жилье

россия

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Более 23 тысяч жителей Донецкой Народной республики обратились за компенсацией за утраченное в ходе боевых действий жилье и имущество, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин во время совещания с правительством республики."На оперативном совещании с председателем и членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов, среди которых (вопрос – ред.) о ходе выплат компенсации за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество. Всего поступило 23 360 заявлений, из них на этой неделе – 1556. Приняты решения по 1747 заявлениям, что говорит об увеличении темпов рассмотрения, но они еще недостаточны", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин добавил, что правительство рассмотрело вопрос лицензирования школ республики в соответствии с законодательством России. Он уточнил, что большинство школ не соответствуют российским стандартам, к концу 2025 года в 369 школах планируется провести капремонт, а в 17 - реконструкции. "За пять лет все школы региона мы должны довести до российских стандартов", - написал он.Кроме того, по его словам, на совещании обсудили оплату питания старшеклассников в школах, а также вопросы восстановления объектов республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис пушилин, донецкая народная республика, жилье, россия