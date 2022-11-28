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Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/kompensatsiya-1834777661.html
Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье
Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье - РИА Новости, 28.11.2022
Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье
Более 23 тысяч жителей Донецкой Народной республики обратились за компенсацией за утраченное в ходе боевых действий жилье и имущество, сообщил врио главы ДНР... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:10
2022-11-28T15:10
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
жилье
россия
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Более 23 тысяч жителей Донецкой Народной республики обратились за компенсацией за утраченное в ходе боевых действий жилье и имущество, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин во время совещания с правительством республики."На оперативном совещании с председателем и членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов, среди которых (вопрос – ред.) о ходе выплат компенсации за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество. Всего поступило 23 360 заявлений, из них на этой неделе – 1556. Приняты решения по 1747 заявлениям, что говорит об увеличении темпов рассмотрения, но они еще недостаточны", - написал он в своем Telegram-канале.Пушилин добавил, что правительство рассмотрело вопрос лицензирования школ республики в соответствии с законодательством России. Он уточнил, что большинство школ не соответствуют российским стандартам, к концу 2025 года в 369 школах планируется провести капремонт, а в 17 - реконструкции. "За пять лет все школы региона мы должны довести до российских стандартов", - написал он.Кроме того, по его словам, на совещании обсудили оплату питания старшеклассников в школах, а также вопросы восстановления объектов республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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денис пушилин, донецкая народная республика, жилье, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Жилье, Россия
15:10 28.11.2022
 
Более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное жилье

Пушилин: более 23 тысяч жителей ДНР обратились за компенсацией за утраченное имущество

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМестный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела ВСУ в одном из пригородных районов Донецка
Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела ВСУ в одном из пригородных районов Донецка - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Местный житель во дворе разрушенного жилого дома в результате обстрела ВСУ в одном из пригородных районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Более 23 тысяч жителей Донецкой Народной республики обратились за компенсацией за утраченное в ходе боевых действий жилье и имущество, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин во время совещания с правительством республики.
"На оперативном совещании с председателем и членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов, среди которых (вопрос – ред.) о ходе выплат компенсации за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье и имущество. Всего поступило 23 360 заявлений, из них на этой неделе – 1556. Приняты решения по 1747 заявлениям, что говорит об увеличении темпов рассмотрения, но они еще недостаточны", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что правительство рассмотрело вопрос лицензирования школ республики в соответствии с законодательством России. Он уточнил, что большинство школ не соответствуют российским стандартам, к концу 2025 года в 369 школах планируется провести капремонт, а в 17 - реконструкции. "За пять лет все школы региона мы должны довести до российских стандартов", - написал он.
Кроме того, по его словам, на совещании обсудили оплату питания старшеклассников в школах, а также вопросы восстановления объектов республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЖильеРоссия
 
 
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