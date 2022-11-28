https://ria.ru/20221128/kitay-1834830980.html

Китай не отменит строгие меры по COVID и после протестов, считает эксперт

Китай не отменит строгие меры по COVID и после протестов, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2022

Китай не отменит строгие меры по COVID и после протестов, считает эксперт

Китай не отменит строгие меры против коронавируса даже после протестов, власти продолжат придерживаться политики "нулевой терпимости", заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:25

2022-11-28T17:25

2022-11-28T17:25

в мире

здоровье - общество

чжао лицзянь

китай

гонконг

россия

foxconn

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Китай не отменит строгие меры против коронавируса даже после протестов, власти продолжат придерживаться политики "нулевой терпимости", заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19. В ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. На этом фоне по КНР прокатилась волна протестов, в том числе в Шанхае и Пекине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что заявление о повсеместном недовольстве политикой нулевой терпимости к СOVID-19 в Китае не соответствует действительности."Политика "нулевой терпимости" имеет как плюсы, так и минусы. На 1 миллиард 300 миллионов человек 35 тысяч случаев (заражения COVID - ред.) считаются рекордными показателями, но в любой европейской стране или в России сказали бы, что это почти идеальные показатели. С другой стороны, мы видим, что, несмотря на вакцинацию, коллективный иммунитет к новым штаммам вырабатывается хуже", - сказал Нежданов."Пока нет признаков готовности Пекина отойти от политики "нулевой терпимости". Ведь даже во время ХХ съезда КПК говорили, что это успешная политика. Вероятнее всего, резких послаблений политики мы не увидим, но будут попытки нивелировать ситуацию через заявления и переговоры с компаниями для достижения социальной справедливости", - добавил эксперт.По словам Нежданова, причиной массовых протестов послужила усталость общества от локдаунов и обострение социальных проблем на фоне пандемии. Примером этого являются акции протеста работников завода Foxconn в Чжэнчжоу."Рабочие начали протестовать, потому что им сообщили, что они получат бонусы позже, чем было обещано. Сам протест не следует рассматривать как протест против государства и системы. Он направлен против руководства завода, которое оказалось не готово поддержать существующий в обществе запрос на социальную справедливость", - отметил эксперт.В то же время, по его мнению, причины возникновения массовых протестов в Гонконге и континентальном Китае различаются."Протесты в Гонконге связаны с запросом на демократизацию, со страхом полной интеграции в КНР. В Гонконге целое поколение наблюдало, как постепенно сворачивались свободы, которые существовали в транзитный период. Жителям мегаполиса хотелось бы продолжать пользоваться теми возможностями, которые у города появились после 1997 года, когда Гонконг вернулся в состав КНР. Что касается континентального Китая, то здесь мы видим протесты, связанные с накоплением социальной напряженности", - заключил Нежданов.

https://ria.ru/20221128/kitay-1834731990.html

https://ria.ru/20221128/kitay-1834715915.html

https://ria.ru/20221125/kitay-1834020219.html

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в мире, здоровье - общество, чжао лицзянь, китай, гонконг, россия, foxconn, коронавирус covid-19