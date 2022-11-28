https://ria.ru/20221128/kishinev-1834809898.html

В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города

В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города - РИА Новости, 28.11.2022

В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города

Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" во время антиправительственного митинга в Кишиневе заблокировали движение по центральной улице города, передает РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:27

2022-11-28T16:27

2022-11-28T17:49

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КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" во время антиправительственного митинга в Кишиневе заблокировали движение по центральной улице города, передает корреспондент РИА Новости.По его данным, в митинге участвуют более 40 тысяч человек.Цуркану также сообщил, что организаторы акции подали жалобу в Генеральную прокуратуру с требованием открыть уголовные дела против чиновников и членов правительства Молдавии, чья переписка была ранее обнародована.Манифестанты сформировали несколько колонн, которые собрались у здания Генеральной прокуратуры. Протестующие держат плакаты с антиправительственными лозунгами.Из-за заблокированного движения транспорт пришлось перенаправить на другие улицы.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Манифестанты неоднократно пытались пройти по площади Великого национального собрания, но полиция жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции. Власти ограничили право оппозиции на акции протеста на период режима ЧП, который введен из-за ситуации на Украине и энергокризиса, однако оппозиция не стала сворачивать пикеты.Участники протестов обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, украина