Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/kishinev-1834809898.html
В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города
В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города - РИА Новости, 28.11.2022
В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" во время антиправительственного митинга в Кишиневе заблокировали движение по центральной улице города, передает РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:27
2022-11-28T17:49
в мире
кишинев
молдавия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834817557_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_3af7e3021fdd69705f1a24e70929c65a.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" во время антиправительственного митинга в Кишиневе заблокировали движение по центральной улице города, передает корреспондент РИА Новости.По его данным, в митинге участвуют более 40 тысяч человек.Цуркану также сообщил, что организаторы акции подали жалобу в Генеральную прокуратуру с требованием открыть уголовные дела против чиновников и членов правительства Молдавии, чья переписка была ранее обнародована.Манифестанты сформировали несколько колонн, которые собрались у здания Генеральной прокуратуры. Протестующие держат плакаты с антиправительственными лозунгами.Из-за заблокированного движения транспорт пришлось перенаправить на другие улицы.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Манифестанты неоднократно пытались пройти по площади Великого национального собрания, но полиция жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции. Власти ограничили право оппозиции на акции протеста на период режима ЧП, который введен из-за ситуации на Украине и энергокризиса, однако оппозиция не стала сворачивать пикеты.Участники протестов обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
кишинев
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834817557_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_eaabc2d127d5d85ec03225712954bcbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, украина
В мире, Кишинев, Молдавия, Украина
16:27 28.11.2022 (обновлено: 17:49 28.11.2022)
 
В Кишиневе протестующие заблокировали движение транспорта в центре города

Сторонники оппозиции во время митинга заблокировали движение транспорта в центре Кишинева

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе. 28 ноября 2022 года
Акция протеста оппозиции в Кишиневе. 28 ноября 2022 года - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Кишиневе. 28 ноября 2022 года
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" во время антиправительственного митинга в Кишиневе заблокировали движение по центральной улице города, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы сейчас монтируем сцену и звук, ждем, чтобы подошли оставшиеся участники нашего мирного митинга. Мы просим не отвечать на провокации, чтобы митинг проходил в рамках закона", — заявил один из организаторов акции, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.
По его данным, в митинге участвуют более 40 тысяч человек.
Цуркану также сообщил, что организаторы акции подали жалобу в Генеральную прокуратуру с требованием открыть уголовные дела против чиновников и членов правительства Молдавии, чья переписка была ранее обнародована.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
Манифестанты сформировали несколько колонн, которые собрались у здания Генеральной прокуратуры. Протестующие держат плакаты с антиправительственными лозунгами.
Из-за заблокированного движения транспорт пришлось перенаправить на другие улицы.
В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Манифестанты неоднократно пытались пройти по площади Великого национального собрания, но полиция жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции. Власти ограничили право оппозиции на акции протеста на период режима ЧП, который введен из-за ситуации на Украине и энергокризиса, однако оппозиция не стала сворачивать пикеты.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 09:00
Илан Шор: 50 тысяч манифестантов – это только начало
Участники протестов обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 поддерживают идею смены правительства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
 
В миреКишиневМолдавияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала