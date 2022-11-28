https://ria.ru/20221128/kiev-1834669001.html

В Киеве продолжатся экстренные отключения света

В Киеве продолжатся экстренные отключения света - РИА Новости, 28.11.2022

В Киеве продолжатся экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжатся в Киеве в понедельник, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети". РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:12

2022-11-28T09:12

2022-11-28T09:33

специальная военная операция на украине

киев

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укрэнерго

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжатся в Киеве в понедельник, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети"."В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщается на официальном сайте компании.Экстренные отключения света в Киеве ввели 26 ноября. Тогда ДТЭК сообщал, что будет отключать абонентов таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834204475.html

киев

украина

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