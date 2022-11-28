09:12 28.11.2022 (обновлено: 09:33 28.11.2022)
В Киеве продолжатся экстренные отключения света
Киевская ГВА: в Киеве в понедельник продолжатся экстренные отключения света
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжатся в Киеве в понедельник, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети".
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщается на официальном сайте компании.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго
Экстренные отключения света в Киеве ввели 26 ноября. Тогда ДТЭК сообщал, что будет отключать абонентов таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.