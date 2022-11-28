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Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы - РИА Новости, 28.11.2022
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Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы - РИА Новости, 28.11.2022
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Тувы Владислава Ховалыга орденом Дружбы. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:30
2022-11-28T22:30
политика
владислав ховалыг
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Тувы Владислава Ховалыга орденом Дружбы.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ховалыг занимает должность с сентября 2021 года.
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политика, владислав ховалыг, владимир путин, россия
Политика, Владислав Ховалыг, Владимир Путин, Россия
22:30 28.11.2022
 
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы

Путин подписал указ о награждении главы Тувы Ховалыга орденом Дружбы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Тувы Владислава Ховалыга орденом Дружбы.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ховалыг занимает должность с сентября 2021 года.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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