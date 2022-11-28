https://ria.ru/20221128/khovalyg-1834894118.html
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы - РИА Новости, 28.11.2022
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Тувы Владислава Ховалыга орденом Дружбы. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:30
2022-11-28T22:30
2022-11-28T22:30
политика
владислав ховалыг
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Тувы Владислава Ховалыга орденом Дружбы.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ховалыг занимает должность с сентября 2021 года.
https://rsport.ria.ru/20221128/vyalbe-1834893395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владислав ховалыг, владимир путин, россия
Политика, Владислав Ховалыг, Владимир Путин, Россия
Путин наградил главу Тувы орденом Дружбы
Путин подписал указ о награждении главы Тувы Ховалыга орденом Дружбы