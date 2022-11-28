https://ria.ru/20221128/kavminvody-1834679108.html
Счетная палата России оценила развитие курортов Кавминвод
Счетная палата России оценила развитие курортов Кавминвод - РИА Новости, 28.11.2022
Счетная палата России оценила развитие курортов Кавминвод
Счетная палата России в рамках изучения результатов мероприятий по развитию курортов Северного Кавказа за 2016-2021 годы отметила положительное влияние на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:51
2022-11-28T10:51
2022-11-28T10:51
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Счетная палата России в рамках изучения результатов мероприятий по развитию курортов Северного Кавказа за 2016-2021 годы отметила положительное влияние на регион реализуемых мер господдержки, однако выявила и ряд системных проблем, говорится в бюллетене контрольного ведомства."Меры господдержки, направленные на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод, в том числе города Кисловодска, позитивно повлияли на качество жизни населения и имидж региона в целом. Однако полноценная система управления долгосрочным и комплексным социально-экономическим развитием Кавминвод пока не сформирована", – говорится в материалах.Счетная палата полагает, что отсутствие комплексного подхода к данному региону как к единой санаторно-курортной и туристской системе является основной проблемой. "В результате реализуемые мероприятия не взаимоувязаны по целям, срокам, показателям и исполнителям", – отмечается в документе.По данным Счетной палаты, из 34 мероприятий, запланированных на 2016–2021 годы за счет бюджетных средств, по состоянию на 1 июля 2022 года было выполнено 29. Также не было завершено строительство пяти объектов, в том числе дворца спорта "Арена Кисловодск" и Кисловодской городской больницы.Как отмечает контрольное ведомство в своих материалах, часто утвержденные программы в сфере развития Кавминвод не были реализованы в полном объеме из-за несогласованности периодов реализации программных документов и предусмотренных в них мероприятий, а также досрочного прекращения большинства программных документов."Это говорит об отсутствии последовательности и преемственности при формировании федеральных программных документов, направленных на развитие Кавминвод. В результате остались не реализованы такие крупные системообразующие проекты, как создание медицинского кластера, строительство Кавминводского велотерренкура и автодороги, соединяющей Кавминводы и Краснодарский край", – отмечает аудитор Наталья Трунова.По итогам проведенного анализа Счетная палата выработала ряд предложений, среди которых: документальное закрепление целей и задач социально-экономического развития Кавминвод; обновление перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона до 2030 года; внесение изменений в Градостроительный кодекс для расширения прав муниципальных образований в части разработки планов развития инфраструктур и градостроительных регламентов.
https://ria.ru/20220607/pyatigorsk-1793359005.html
https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Наталья Трунова, Северный Кавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, куда поехать
Счетная палата России оценила развитие курортов Кавминвод
Счетная палата России предложила изменить подход к развитию лечебных курортов Кавказа
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Счетная палата России в рамках изучения результатов мероприятий по развитию курортов Северного Кавказа за 2016-2021 годы отметила положительное влияние на регион реализуемых мер господдержки, однако выявила и ряд системных проблем, говорится
в бюллетене контрольного ведомства.
"Меры господдержки, направленные на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод, в том числе города Кисловодска
, позитивно повлияли на качество жизни населения и имидж региона в целом. Однако полноценная система управления долгосрочным и комплексным социально-экономическим развитием Кавминвод пока не сформирована", – говорится в материалах.
Счетная палата полагает, что отсутствие комплексного подхода к данному региону как к единой санаторно-курортной и туристской системе является основной проблемой. "В результате реализуемые мероприятия не взаимоувязаны по целям, срокам, показателям и исполнителям", – отмечается в документе.
По данным Счетной палаты, из 34 мероприятий, запланированных на 2016–2021 годы за счет бюджетных средств, по состоянию на 1 июля 2022 года было выполнено 29. Также не было завершено строительство пяти объектов, в том числе дворца спорта "Арена Кисловодск" и Кисловодской городской больницы.
Как отмечает контрольное ведомство в своих материалах, часто утвержденные программы в сфере развития Кавминвод не были реализованы в полном объеме из-за несогласованности периодов реализации программных документов и предусмотренных в них мероприятий, а также досрочного прекращения большинства программных документов.
"Это говорит об отсутствии последовательности и преемственности при формировании федеральных программных документов, направленных на развитие Кавминвод. В результате остались не реализованы такие крупные системообразующие проекты, как создание медицинского кластера, строительство Кавминводского велотерренкура и автодороги, соединяющей Кавминводы и Краснодарский край", – отмечает аудитор Наталья Трунова
.
По итогам проведенного анализа Счетная палата выработала ряд предложений, среди которых: документальное закрепление целей и задач социально-экономического развития Кавминвод; обновление перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона до 2030 года; внесение изменений в Градостроительный кодекс для расширения прав муниципальных образований в части разработки планов развития инфраструктур и градостроительных регламентов.