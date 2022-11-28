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Ефимов: 12 инвесторов вложат в создание производств более 17 млрд рублей - РИА Новости, 28.11.2022
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Ефимов: 12 инвесторов вложат в создание производств более 17 млрд рублей
Ефимов: 12 инвесторов вложат в создание производств более 17 млрд рублей - РИА Новости, 28.11.2022
Ефимов: 12 инвесторов вложат в создание производств более 17 млрд рублей
Москва заключила договоры о выделении земли на льготных условиях с 12 компаниями, в реализацию проектов они вложат более 17 миллиардов рублей, сообщил заммэра... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:16
2022-11-28T18:16
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
москва
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва заключила договоры о выделении земли на льготных условиях с 12 компаниями, в реализацию проектов они вложат более 17 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в своих соцсетях, что на выделенных участках застройщики будут реализовывать масштабные инвестиционные проекты (МаИП), что позволит трудоустроить около 2,5 тысячи человек."Двенадцать инвесторов получили от города землю под создание производств по ставке аренды - один рубль в год", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Он напомнил, что город без торгов предоставляет землю в аренду для создания и расширения производств в рамках МаИП с 2016 года. При этом с марта этого года в рамках антикризисных мер поддержки инвесторы получили возможность арендовать землю по льготной ставке.По данным правительства Москвы, общая площадь участков, предоставленных по льготной ставке, составляет порядка 30 гектаров. Срок аренды пять лет – за это время строительство предприятий должно быть завершено.География распределения участков достаточно обширна: в ЮАО возведут кондитерскую фабрику и инженерный корпус НПО по разработке электронных автокомпонентов; на севере – мелькомбинат и производство комплектующих для спецтехники и аварийных служб; еще на семи участках в других округах столицы - предприятия по выпуску продуктов питания, мебели, строительной и другой продукции. В Зеленограде в рамках одного МаИП построят предприятия по производству керамических изделий, архитектурного бетона и кирпича, элементов благоустройства, светопрозрачных конструкций и сантехнических модулей, уточняют в столичном правительстве.
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Москва
18:16 28.11.2022
 

Ефимов: 12 инвесторов вложат в создание производств более 17 млрд рублей

© Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва заключила договоры о выделении земли на льготных условиях с 12 компаниями, в реализацию проектов они вложат более 17 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в своих соцсетях, что на выделенных участках застройщики будут реализовывать масштабные инвестиционные проекты (МаИП), что позволит трудоустроить около 2,5 тысячи человек.
"Двенадцать инвесторов получили от города землю под создание производств по ставке аренды - один рубль в год", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
Он напомнил, что город без торгов предоставляет землю в аренду для создания и расширения производств в рамках МаИП с 2016 года. При этом с марта этого года в рамках антикризисных мер поддержки инвесторы получили возможность арендовать землю по льготной ставке.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 09:14
Ефимов: в реорганизацию бывшей промзоны "Калибр" вложат 13 млрд рублей
По данным правительства Москвы, общая площадь участков, предоставленных по льготной ставке, составляет порядка 30 гектаров. Срок аренды пять лет – за это время строительство предприятий должно быть завершено.
География распределения участков достаточно обширна: в ЮАО возведут кондитерскую фабрику и инженерный корпус НПО по разработке электронных автокомпонентов; на севере – мелькомбинат и производство комплектующих для спецтехники и аварийных служб; еще на семи участках в других округах столицы - предприятия по выпуску продуктов питания, мебели, строительной и другой продукции. В Зеленограде в рамках одного МаИП построят предприятия по производству керамических изделий, архитектурного бетона и кирпича, элементов благоустройства, светопрозрачных конструкций и сантехнических модулей, уточняют в столичном правительстве.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)ЭкономикаМосква
 
 
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