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Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты - РИА Новости, 28.11.2022
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Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты
Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты - РИА Новости, 28.11.2022
Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты
Правительство РФ направит 900 миллионов рублей на премии победителям всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил премьер-министр страны... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:03
2022-11-28T15:03
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит 900 миллионов рублей на премии победителям всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что на конкурсе "Лучшая муниципальная практика" представлены лучшие уже реализованные проекты по решению важных вопросов на местах."В текущем году конкурс проводится уже в шестой раз. Правительство распределит денежные премии среди 48 муниципальных образований. Они представляют 28 регионов из всех федеральных округов. Мы направим на такие цели 900 миллионов рублей", - сказал Мишустин."Рассчитываем, что это повысит качество жизни людей и станет хорошим стимулом для других муниципалитетов активнее искать и предлагать эффективные интересные проекты", - добавил премьер.
https://ria.ru/20221128/arktika-1834766504.html
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михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
15:03 28.11.2022
 
Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты

Мишустин: правительство выделит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные практики

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит 900 миллионов рублей на премии победителям всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он напомнил, что на конкурсе "Лучшая муниципальная практика" представлены лучшие уже реализованные проекты по решению важных вопросов на местах.
Арктика - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей регионам Арктики
"В текущем году конкурс проводится уже в шестой раз. Правительство распределит денежные премии среди 48 муниципальных образований. Они представляют 28 регионов из всех федеральных округов. Мы направим на такие цели 900 миллионов рублей", - сказал Мишустин.
"Рассчитываем, что это повысит качество жизни людей и станет хорошим стимулом для других муниципалитетов активнее искать и предлагать эффективные интересные проекты", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Михаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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