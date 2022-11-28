https://ria.ru/20221128/investitsii-1834774935.html

Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты

Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты - РИА Новости, 28.11.2022

Правительство направит 900 миллионов рублей на лучшие муниципальные проекты

Правительство РФ направит 900 миллионов рублей на премии победителям всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил премьер-министр страны... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:03

2022-11-28T15:03

2022-11-28T15:03

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит 900 миллионов рублей на премии победителям всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что на конкурсе "Лучшая муниципальная практика" представлены лучшие уже реализованные проекты по решению важных вопросов на местах."В текущем году конкурс проводится уже в шестой раз. Правительство распределит денежные премии среди 48 муниципальных образований. Они представляют 28 регионов из всех федеральных округов. Мы направим на такие цели 900 миллионов рублей", - сказал Мишустин."Рассчитываем, что это повысит качество жизни людей и станет хорошим стимулом для других муниципалитетов активнее искать и предлагать эффективные интересные проекты", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221128/arktika-1834766504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/mishustin-1833971975.html

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михаил мишустин, россия, общество