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Молодые нижегородские предприниматели получили гранты на развитие бизнеса

Молодые нижегородские предприниматели получили гранты на развитие бизнеса - РИА Новости, 28.11.2022

Молодые нижегородские предприниматели получили гранты на развитие бизнеса

Около 200 молодых предпринимателей региона получили гранты на развитие своего бизнеса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:38

2022-11-28T17:38

2022-11-28T17:38

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

россия

нижний новгород

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Около 200 молодых предпринимателей региона получили гранты на развитие своего бизнеса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Победители были определены по итогам грантового конкурса для молодых предпринимателей, который проводился в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Около 200 молодых предпринимателей впервые смогли получить в рамках нацпроекта гранты до 500 тысяч рублей. Нижегородская область реализует свои меры поддержки предпринимателей и при этом активно пользуется возможностями национального проекта. Для молодых предпринимателей очень важна помощь на стартовом этапе, чтобы идея могла воплотиться в жизнь. Особенно значимо это сейчас. Приятно, что в конкурсе приняли участие и авторы проектов, связанных с развитием производств", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, заявки одобрены на общую сумму более 93 миллионов рублей. Четверть получателей грантов – из Нижнего Новгорода, остальные – из районов области. Наибольшее количество заявок поступило из Семеновского, Арзамасского, Павловского, Городецкого, Уренского районов, Дзержинска и Володарска."Важно, чтобы этой возможностью могли воспользоваться молодые предприниматели из муниципалитетов области. Многие из них не просто хотят дать старт своему бизнесу, но и готовы способствовать развитию своего района, создавать рабочие места", - добавил Никитин.Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что районным центрам "Мой бизнес" поставлена задача максимально помогать молодым предпринимателям в подготовке бизнес-планов и оформлении документов для заявки. "Проекты самые разнообразные. В первую очередь, это такие традиционные для старта бизнеса направления, как создание точек общепита, салонов красоты, организаций торговли. Молодежь предлагает большое количество проектов, связанных с созданием и развитием разнообразных производств: от заготовки леса до выпуска корпусной мебели и создания цеха мехобработки. Удивили девушки с такими нестандартными для женского бизнеса идеями, как открытие кузницы или мастерских по ремонту, покраске и рихтовке автомобилей", - рассказал Черкасов.Благодаря грантам молодые предприниматели планируют также открыть на территории Нижегородской области фотосалоны, видеостудии, кабинеты юриста и психолога, мастерские по ремонту разнообразной техники, пункты проката оборудования для активного отдыха, музыкальные студии, центры дополнительного образования для детей и взрослых, сельскохозяйственные производства, компании по оказанию цифровых услуг, медицинский центр.Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что на данный момент Нижегородская область входит в число лидеров по выдаче грантов молодым предпринимателям. "Грантовая программа открывает двери в предпринимательство тем, кому наиболее сложно запустить свой бизнес самостоятельно. Это социальные и молодые бизнесмены, чьи предприятия принесут наибольший социальный эффект. В этом году Минэкономразвития России уже выдало им более 2,5 тысячи грантов на сумму около миллиарда рублей, из них более тысячи грантов получила молодежь в возрасте до 25 лет. Для сравнения: в прошлом году было выдано 2298 грантов на сумму менее миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Илюшниковой.

https://ria.ru/20221124/sotrudnichestvo-1833912691.html

https://ria.ru/20221123/meditsina-1833744078.html

https://ria.ru/20221124/mashiny-1833905638.html

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глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)