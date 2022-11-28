https://ria.ru/20221128/gorlovka-1834654000.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 28.11.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский

Вечером украинские войска обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T03:43

2022-11-28T03:43

2022-11-28T03:56

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вечером украинские войска обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Уточняется, что Украина вновь открыла огонь по Никитовскому району в 21.35, применив еще пять снарядов этого калибра.В 22.20 произошел обстрел Центрально-городского района города. ВСУ использовали шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Атака на Гольмовский произошла в 22.00. Тогда украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221128/shebekino-1834648066.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк