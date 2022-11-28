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Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/gorlovka-1834654000.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 28.11.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский
Вечером украинские войска обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T03:43
2022-11-28T03:56
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вечером украинские войска обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Уточняется, что Украина вновь открыла огонь по Никитовскому району в 21.35, применив еще пять снарядов этого калибра.В 22.20 произошел обстрел Центрально-городского района города. ВСУ использовали шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Атака на Гольмовский произошла в 22.00. Тогда украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221128/shebekino-1834648066.html
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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, СЦКК
03:43 28.11.2022 (обновлено: 03:56 28.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский

ВСУ вечером воскресенья обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОсколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вечером украинские войска обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:06 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Уточняется, что Украина вновь открыла огонь по Никитовскому району в 21.35, применив еще пять снарядов этого калибра.
В 22.20 произошел обстрел Центрально-городского района города. ВСУ использовали шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 00:31Специальная военная операция на Украине
СК расследует украинские обстрелы Шебекино
Атака на Гольмовский произошла в 22.00. Тогда украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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