03:43 28.11.2022 (обновлено: 03:56 28.11.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский
ВСУ вечером воскресенья обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОсколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вечером украинские войска обстреляли Горловку, а также населенный пункт Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:06 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Уточняется, что Украина вновь открыла огонь по Никитовскому району в 21.35, применив еще пять снарядов этого калибра.
В 22.20 произошел обстрел Центрально-городского района города. ВСУ использовали шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Атака на Гольмовский произошла в 22.00. Тогда украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.