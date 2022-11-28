https://ria.ru/20221128/golovchenko-1834794813.html

Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края

Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края - РИА Новости, 28.11.2022

Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края

Ряду совместных проектов Белоруссии и Приморского края РФ в будущем году будет дано дополнительное ускорение, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:54

2022-11-28T15:54

2022-11-28T15:54

олег кожемяко

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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Ряду совместных проектов Белоруссии и Приморского края РФ в будущем году будет дано дополнительное ускорение, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.Глава Приморья Олег Кожемяко в понедельник находится в Минске с визитом."Мы очень подробно обсудили повестку двустороннего взаимодействия. Отметили, что целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении - мы определились и в ходе встречи дали соответствующие поручения. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте, и в следующем году сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным, плодотворным и результативным", - сказал Головченко по итогам встречи с приморским губернатором. Соответствующий видеофрагмент опубликован пресс-службой белорусского правительства.Ранее в понедельник Кожемяко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20221128/obse-1834775075.html

https://ria.ru/20221128/lukashenko-1834694302.html

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олег кожемяко, роман головченко, белоруссия, приморский край, россия, александр лукашенко, в мире