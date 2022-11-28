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Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края - РИА Новости, 28.11.2022
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Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края
Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края - РИА Новости, 28.11.2022
Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края
Ряду совместных проектов Белоруссии и Приморского края РФ в будущем году будет дано дополнительное ускорение, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:54
2022-11-28T15:54
олег кожемяко
роман головченко
белоруссия
приморский край
россия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Ряду совместных проектов Белоруссии и Приморского края РФ в будущем году будет дано дополнительное ускорение, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.Глава Приморья Олег Кожемяко в понедельник находится в Минске с визитом."Мы очень подробно обсудили повестку двустороннего взаимодействия. Отметили, что целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении - мы определились и в ходе встречи дали соответствующие поручения. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте, и в следующем году сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным, плодотворным и результативным", - сказал Головченко по итогам встречи с приморским губернатором. Соответствующий видеофрагмент опубликован пресс-службой белорусского правительства.Ранее в понедельник Кожемяко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20221128/obse-1834775075.html
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олег кожемяко, роман головченко, белоруссия, приморский край, россия, александр лукашенко, в мире
Олег Кожемяко, Роман Головченко, Белоруссия, Приморский край, Россия, Александр Лукашенко, В мире
15:54 28.11.2022
 
Головченко прокомментировал сотрудничество Белоруссии и Приморского края

Премьер Головченко: Белоруссия и Приморский край в ускорят реализацию ряда проектов

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Ряду совместных проектов Белоруссии и Приморского края РФ в будущем году будет дано дополнительное ускорение, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Глава Приморья Олег Кожемяко в понедельник находится в Минске с визитом.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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"Мы очень подробно обсудили повестку двустороннего взаимодействия. Отметили, что целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении - мы определились и в ходе встречи дали соответствующие поручения. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте, и в следующем году сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным, плодотворным и результативным", - сказал Головченко по итогам встречи с приморским губернатором. Соответствующий видеофрагмент опубликован пресс-службой белорусского правительства.
Ранее в понедельник Кожемяко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 11:15
Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество
 
Олег КожемякоРоман ГоловченкоБелоруссияПриморский крайРоссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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